Vụ sạt lở trên quốc lộ 6: Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3

Lực lượng cứu hộ cứu nạn xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Sáng 15-12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ sạt lở đất trên quốc lộ 6 đoạn qua địa bàn xã Mai Châu.

Theo đó, trong quá trình tổ chức tìm kiếm xuyên đêm, đến khoảng 3h20 sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ ba là anh Bùi Văn C. (52 tuổi, ở xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ).

Ngay sau khi tìm thấy nạn nhân, các lực lượng tiến hành các thủ tục theo quy định và bàn giao thi thể cho gia đình để lo hậu sự.

Hiện Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện tại hiện trường, phối hợp với Công an xã Mai Châu, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả sạt lở, thu dọn đất đá, bảo đảm an toàn, tổ chức phân luồng giao thông, tạo điều kiện để các phương tiện lưu thông qua khu vực quốc lộ 6.

Giây phút đất đá đổ ập xuống đường, vùi lấp 3 người tại Phú Thọ

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin khoảng 14h30 ngày 14-12, tại km124+300 Quốc lộ 6 (xóm Thung Khe, xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ) đã xảy ra sạt lở đất, đá chắn ngang đường.

Bước đầu lực lượng chức năng xác định có 3 người bị vùi lấp, trong đó có 2 công nhân thuộc công ty quản lý đường bộ 2 đang làm nhiệm vụ sơn kẻ đường và 1 người dân đi xe máy qua đường.

Sau khi xảy ra sạt lở, tỉnh Phú Thọ huy động 30 dân quân, 30 công an xã cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Đến 22h tối qua, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể anh Phạm Đức T. (28 tuổi, quê ở Mê Linh, Hà Nội) và anh Bùi Văn T. (45 tuổi, ở xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ).

Như vậy, đến thời điểm nay, vụ sạt lở đất đá làm 3 người chết.

Thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng tiếp tục thống kê, làm rõ.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ