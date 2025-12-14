Con rể trèo lỗ thông gió "thổi" 200 triệu đồng của bố mẹ vợ

Ngày 13/12, Công an xã Xuân Sơn, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Trần Quốc Huy (SN 1999, ngụ xã Châu Pha, TP Hồ Chí Minh) để điều tra xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, Công an xã Xuân Sơn tiếp nhận tin báo của vợ chồng người đàn ông sống tại địa bàn xã bị trộm đột nhập thông qua cửa thông gió, lấy 200 triệu đồng. Tiếp nhận thông tin, Công an xã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ nguyên nhân.

Đối tượng Huy.

Tại hiện trường đồ đạc trong nhà không bị xáo trộn chỉ duy nhất chiếc tủ chứa số tiền 200 triệu đồng bị phá. Tổ điều tra xác định đối tượng gây án phải là người quen trong nhà nên mới biết vị trí cất giấu tiền.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập, cơ quan điều tra xác định Huy là con rể của gia đình trên liên quan vụ trộm. Tuy nhiên Huy và vợ không sống chung, vợ Huy về nhà bố mẹ đẻ ở.

Chiều 11/12, Huy đến khu vực xã Xuân Sơn viếng đám tang nhưng không ghé vào đám tang mà chạy thẳng về nhà bố mẹ vợ, mục đích là để thăm con. Khi đến nơi thấy cả nhà bố mẹ vợ đi vắng. Nhớ lại nhiều lần thấy bố mẹ vợ cất số tiền trong tủ nên Huy nảy sinh ý định trộm cắp. Huy vòng xe ra phía sau rồi giấu xe gắn máy ven đường rồi trở lại căn nhà.

Huy bắc thang leo vào khu vực lỗ thông gió chui vào bên trong cạy tủ lấy 200 triệu rồi lên xe bỏ trốn. Tuy nhiên chưa kịp sử dụng số tiền trộm được Huy đã bị Công an bắt giữ.

Tác giả: Nghinh Phong

Nguồn tin: cand.com.vn