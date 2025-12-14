Xả súng tại bãi biển Bondi, Australia: Ít nhất 12 người thiệt mạng

Khoảng 6h45 chiều hôm nay (14/12), lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã được gọi đến khu vực bãi biển Bondi, Sydney sau khi nhận được báo cáo về việc có tiếng súng nổ. Cảnh sát New South Wales cho biết các sĩ quan chuyên trách đang kiểm tra một số vật thể khả nghi được tìm thấy trong khu vực và một vùng cấm đã được thiết lập.

Cảnh sát vũ trang tại bãi biển Bondi, Sydney. Nguồn: Nine

Theo các phương tiện truyền thông, 12 người đã được xác nhận thiệt mạng, trong đó có một người đàn ông được cho là một trong những kẻ xả súng. Ít nhất 29 người khác bị thương, bao gồm nghi phạm xả súng thứ hai đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện. Hai sĩ quan cảnh sát cũng nằm trong số những người bị thương.

Nhiều video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy hai tay súng đứng trên cầu vượt dành cho người đi bộ để nổ súng vào đám đông bên dưới. Các đoạn phim cũng cho thấy mọi người tìm chỗ trú ẩn phía sau những chiếc xe đậu ven đường khi tiếng súng tiếp tục vang lên. Các nhân chứng mô tả cảnh tượng hoảng loạn khi đám đông lớn tháo chạy khỏi bãi biển.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese mô tả vụ xả súng ở Bondi là “một vụ khủng bố tàn khốc” và chia sẻ nỗi đau với tất cả những người bị ảnh hưởng. Ông Albanese cũng đã triệu tập cuộc họp an ninh quốc gia và cho biết sẽ cung cấp thêm thông tin cập nhật khi có thêm thông tin được xác nhận.

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon chia sẻ rất sốc trước những cảnh tượng đau lòng ở Bondi, một địa điểm mà người dân New Zealand đến thăm mỗi ngày, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến những người bị ảnh hưởng.

Cảnh sát vẫn chưa xác nhận động cơ của vụ xả súng. Tuy nhiên, một sự kiện Chanukah bên bờ biển, hay còn gọi là Hanukkah, một lễ hội ánh sáng kéo dài tám ngày của người Do Thái, đã ​​diễn ra tại một sân chơi gần nơi xả súng từ 17h chiều.

Tác giả: Tuấn Hưng

Nguồn tin: Báo VOV