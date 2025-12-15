Xuất hiện đàn trâu chạy trên cao tốc Bắc - Nam

Đầu giờ chiều 14/12, một số tài xế ô tô tham gia giao thông trên cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng theo hướng Nam Bắc khi qua địa phận xã Cẩm Duệ ngỡ ngàng bởi một đàn trâu 7 con chạy trên lòng đường. Các ô tô phía sau phải giảm tốc độ, tránh xảy ra va chạm với gia súc.

Đàn trâu chạy trên cao tốc. (Ảnh: Cắt từ video)

Video do một người ngồi trên ô tô ghi lại cho thấy, thời điểm đó trời có mưa, mặt đường trơn, do đó việc xuất hiện đàn trâu như vậy tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nếu tài xế mất tập trung.

Được biết, đàn trâu nêu trên chạy khoảng vài trăm mét trước khi được lực lượng chức năng lùa ra ngoài theo lối mở gần cầu thoát lũ.

Có thể đàn trâu đã đi vào cao tốc qua hàng rào bảo vệ ở hành lang do bị người dân tự tháo hoặc ở một vị trí khác.

Hiện Văn phòng Quản lý đường bộ II.3 đang phối hợp với lực lượng chức năng địa phương để xử lý vụ việc.

Cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng dài gần 54 km, tổng mức đầu tư hơn 9.700 tỷ đồng, khởi công năm 2023 và khai thác toàn tuyến từ 28/4. Giai đoạn một có 4 làn xe, tốc độ tối đa 90 km/h, tối thiểu 60 km/h.

Tác giả: Bá Thăng, CTV Hải Chi

Nguồn tin: Báo VOV