Khởi tố, bắt giam nguyên Tổng Biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế

Ngày 16/1, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.HCM, đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Công Khế, nguyên Tổng biên tập báo Thanh Niên.

Ông Nguyễn Công Khế.

Ông Nguyễn Công khế bị điều tra về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Cùng bị bắt với ông Nguyễn Công Khế còn ông Nguyễn Quang Thông (nguyên Tổng biên tập báo Thanh Niên).

Quá trình điều tra, Công an TP.HCM xác định ông Nguyễn Công Khế - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, nguyên Tổng Biên tập báo Thanh Niên có nhiều vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện Dự án cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp tại khu đất 151-155 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, TP.HCM.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM tập trung điều tra làm rõ sai phạm, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan, thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Tác giả: MINH TUỆ

Nguồn tin: Báo VTC News