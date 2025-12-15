Lửa bao trùm xe đầu kéo trên cao tốc qua Nghệ An

Vụ cháy nói trên xảy ra khoảng 18h20 ngày 14/12 trên cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt thuộc địa phận xã Minh Châu (Nghệ An).

Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An. ( Ảnh cắt từ video).

Bước đầu xác định, thời điểm trên xe đầu kéo mang biển số tỉnh Ninh Bình đang lưu thông hướng Nam Bắc thì bất ngờ lửa xuất hiện ở khu vực đầu xe.

Tài xế khi phát hiện đã điều khiển phương tiện vào làn dừng khẩn cấp, dùng bình chữa cháy mini để khống chế song không thành công.

Lửa sau đó bùng lên kèm khói đen bao trùm toàn xe.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) điều xe chữa cháy cùng lính cứu hoả tiếp cận hiện trường. Một lát sau đám cháy được khống chế, tuy nhiên xe bị hư hỏng khá nhiều.

Vụ cháy khiến các phương tiện lưu thông cùng hướng bị ùn tắc trong một khoảng thời gian. Đơn vị quản lý tuyến phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện rời cao tốc tại nút giao Diễn Cát. Khoảng 20h cùng ngày hiện trường đã được xử lý xong để giao thông trở lại bình thường.

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt dài 49,3 km, đi qua Nghệ An và Hà Tĩnh, khai thác toàn tuyến từ 29/6.

Tác giả: Bá Thăng- CTV Hải Chi

Nguồn tin: Báo VOV