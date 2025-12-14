Sạt lở đất đá trên quốc lộ 6 qua Phú Thọ, 3 người bị vùi lấp

Hiện trường vụ sạt lở trên quốc lộ 6 - Ảnh: DUONG KHANH

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 14-12, một lãnh đạo UBND xã Mai Châu (tỉnh Phú Thọ) xác nhận chiều nay, trên quốc lộ 6 đoạn qua địa bàn xã xảy ra sạt lở đất đá.

"Tôi đang có mặt tại hiện trường, bước đầu xác định có người bị vùi lấp, mắc kẹt, tuy nhiên chưa xác định được số người mắc kẹt cụ thể" - lãnh đạo UBND xã Mai Châu cho biết thêm.

Theo những hình ảnh do camera hành trình ghi lại, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h38 chiều nay.

Trong quá trình các ô tô, xe máy đi qua đoạn km124+300 quốc lộ 6 thì đất đá từ ta luy dương bất ngờ sạt lở.

Thời điểm này, chiếc xe ô tô có gắn camera hành trình vừa đi qua hai người đang đứng ở ven đường thì đất đá sạt xuống, phía sau chiếc xe ô tô này cũng có hai chiếc xe máy đang di chuyển. Trong đó, có ít nhất một chiếc xe máy bị đất đá sạt xuống, đè vào.

Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy đất đá sạt xuống chắn ngang đường quốc lộ 6, các phương tiện giao thông không thể đi qua.

Hiện lực lượng chức năng đang triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân nghi bị mắc kẹt.

Quốc lộ 6 là tuyến giao thông huyết mạch nối Thủ đô Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc. Đoạn tuyến qua Phú Thọ có địa hình phức tạp, nguy cơ sạt lở đất đá cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người và phương tiện, đặc biệt trong mùa mưa và thời tiết bất lợi.

3 người bị vùi lấp Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai vào lúc 14h30 ngày 14-12, tại km124+300 Quốc lộ 6 (xóm Thung Khe, xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ) đã xảy ra sạt lở đất, đá làm 3 người bị vùi lấp, trong đó có 2 công nhân thuộc công ty quản lý đường bộ 2 đang làm nhiệm vụ sơn kẻ đường và 1 người dân đi xe máy qua đường chưa xác định danh tính. Hiện địa phương đang huy động 30 dân quân, 30 công an xã cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy công an tỉnh Phú Thọ tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Hiện trường nơi xảy ra sạt lở - Ảnh: OFFB

Tác giả: P. Thảo

Nguồn tin: tuoitre.vn