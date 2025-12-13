Đóng giả Việt kiều giàu có để lừa tiền của 2 phụ nữ

Ngày 13/12, Công an phường Yên Hòa, Hà Nội thông tin, vừa tiếp nhận đơn tố giác của chị H. (SN 1995, trú tại Hà Nội) và chị L. (SN 1995, trú tại Hải Phòng) về việc bị một đối tượng giả danh Việt kiều lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Yên Hòa đã khẩn trương xác minh, làm rõ đối tượng gây án là Đinh Mộng Duy (SN 1999, trú tại xã Xà Phiên, thành phố Cần Thơ).

Đối tượng Đinh Mộng Duy

Theo điều tra ban đầu, năm 2019, Đinh Mộng Duy quen chị L. trong một khóa học quản trị kinh doanh. Nhận thấy chị L. hiền lành, dễ tin người, Duy nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội ảo, giả danh là Việt kiều đang sinh sống tại Mỹ. Các tài khoản này thường xuyên bịa đặt câu chuyện có người thân bị bệnh nặng hoặc qua đời, cần tiền gấp để lo công việc gia đình, từ đó dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền.

Bằng thủ đoạn trên, từ năm 2021 đến nay, chị L. đã nhiều lần chuyển tiền cho Duy với tổng số tiền lên tới gần 400 triệu đồng.

Tiếp tục giăng bẫy “tình – tiền” với nạn nhân mới

Đến năm 2022, chị L. giới thiệu bạn là chị H. cho “bạn trai Việt kiều” quen biết. Lợi dụng cơ hội này, Duy tiếp tục lập thêm tài khoản mạng xã hội ảo khác, đăng tải hình ảnh sang trọng tại Úc với nhà đẹp, xe sang, cuộc sống giàu có.

Đối tượng nhắn tin làm quen, hứa hẹn sẽ sớm về Việt Nam và tiến tới hôn nhân với chị H. Tháng 9/2025, Duy lấy lý do cá nhân để vay chị H. số tiền 2 triệu đồng. Tin tưởng “bạn trai Việt Kiều”, chị H. đã chuyển tiền.

Tuy nhiên, sau đó chị H. nảy sinh nghi ngờ và chủ động đến Công an phường Yên Hòa, Hà Nội trình báo. Cùng thời điểm này, chị L. – nạn nhân bị lừa đảo suốt nhiều năm – cũng đến cơ quan công an tố giác hành vi của đối tượng.

Tại cơ quan công an, trước các tài liệu, chứng cứ do bị hại cung cấp, Đinh Mộng Duy đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật, đồng thời cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo tình cảm trên không gian mạng.

Tác giả: Cao Thắng

Nguồn tin: Báo VOV