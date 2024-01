Sai phạm chuyển nhượng 'đất vàng' khiến ông Nguyễn Công Khế bị bắt

Công an đọc quyết định với bị can Nguyễn Công Khế (ảnh CA)

Ông Nguyễn Công Khế sinh năm 1954 tại Quảng Nam. Ông là nhà báo, đồng sáng lập báo Thanh Niên và Tổng Biên tập Báo Thanh Niên từ năm 1988 đến năm 2008. Ông từng là Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam.

Ngoài công tác báo chí, ông Nguyễn Công Khế còn là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và tham gia nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Ông cũng là Trưởng ban Giám khảo của nhiều cuộc thi như Siêu mẫu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 và là thành viên Ban Giám khảo của các cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2007, Hoa hậu Hoàn vũ 2008 và Hoa hậu Trái Đất 2011.

Quá trình điều tra đến nay xác định, 2 ông Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông, đã có nhiều vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện dự án cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp tại Khu đất số 151 - 155 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, TP. HCM.

Cụ thể, vào năm 2008, Báo Thanh Niên có chủ trương mua khu đất của Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn (địa chỉ số 151-155 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4) để xây dựng trụ sở tòa soạn.

Ông Nguyễn Công Khế lúc này là Tổng Biên tập Báo Thanh Niên đã ký Hợp đồng hợp tác với Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên (Báo Thanh Niên chiếm 51% vốn điều lệ) và đối tác thành lập Công ty cổ phần Bất động sản Thanh Niên.

Mục đích nhằm triển khai thực hiện Dự án cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp tại khu đất nói trên.

Tại dự án này, Báo Thanh Niên góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng Khu đất 151 - 155 Bến Vân Đồn.

Quá trình thực hiện, ông Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông đã ký các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Bất động sản Thanh Niên không qua đấu giá theo quy định.

Sau đó đã ký biên bản thoả thuận chấm dứt hiệu lực hợp đồng hợp tác đã ký vào ngày 10/1/2008; dẫn đến toàn bộ khu đất 151 - 155 Bến Vân Đồn đã chuyển nhượng cho tư nhân, gây thất thoát tài sản nhà nước.

Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP. HCM đã xác định, bị can Nguyễn Công Khế (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, nguyên Tổng Biên tập Báo Thanh Niên) và Nguyễn Quang Thông (nguyên Tổng Biên tập Báo Thanh Niên) đã có nhiều vi phạm trong quá trình triển khai dự án tại khu đất trên.

Cụ thể, các sai phạm là vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Công an TP. HCM đã ra lệnh bắt để tạm giam ông Nguyễn Công Khế và ông Nguyễn Quang Thông

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. HCM tập trung khẩn trương mở rộng điều tra để làm rõ sai phạm, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức khác có liên quan, thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Tác giả: Trần Lê

Nguồn tin: vietnamfinance.vn