Thắng đậm Indonesia, tuyển nữ Việt Nam thẳng tiến chung kết

Hải Yến và Bích Thùy mỗi người ghi 2 bàn thắng cho đội tuyển nữ Việt Nam. (Ảnh: T.Hải)



Bước vào trận đấu với vị thế được đánh giá cao hơn, đội tuyển nữ Việt Nam nhanh chóng kiểm soát thế trận. Trước lối chơi phòng ngự số đông của Indonesia, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung kiên trì tổ chức tấn công, dồn ép đối phương trong phần lớn thời gian hiệp 1.

Sau nhiều nỗ lực, bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 28, khi Bích Thùy thực hiện thành công quả phạt đền, mở tỷ số cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Sang hiệp 2, thế trận hoàn toàn thuộc về đội bóng áo đỏ. Sự chủ động trong triển khai lối chơi cùng ưu thế thể lực giúp tuyển nữ Việt Nam liên tiếp gia tăng cách biệt. Hải Yến ghi thêm hai bàn, trong khi Bích Thùy và Huỳnh Như mỗi người đóng góp một pha lập công, ấn định chiến thắng đậm đà 5-0.

Đội tuyển nữ Việt Nam giành tấm vé vào chung kết đầy thuyết phục. (Ảnh: T.Hải)

Chiến thắng này không chỉ thể hiện sự vượt trội về chuyên môn, bản lĩnh và kinh nghiệm của đội tuyển nữ Việt Nam, mà còn cho thấy chiều sâu đội hình và khả năng kiểm soát trận đấu trước những đối thủ chơi phòng ngự số đông. Qua đó, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá nữ Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á.

Ngay sau trận đấu, Thường trực Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã gửi lời chúc mừng và quyết định thưởng nóng 500 triệu đồng cho toàn đội.

Với tấm vé vào chung kết, đội tuyển nữ Việt Nam đứng trước cơ hội lớn bảo vệ ngôi vô địch SEA Games, tiếp tục viết thêm những trang thành tích đáng tự hào cho bóng đá nước nhà.

Tác giả: Quang Minh



Nguồn tin: nhandan.vn