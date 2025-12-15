Cuộc sống sau ánh hào quang của nam NSND nhạc đỏ lừng danh và nữ nghệ sĩ múa xinh đẹp

Tượng đài của dòng nhạc cách mạng

NSND Quang Thọ tên đầy đủ là Nguyễn Quang Thọ, SN 1948, quê ở Quảng Ninh. Hơn nửa thế kỷ cống hiến cho âm nhạc, nam NSND được biết đến như tượng đài của dòng nhạc cách mạng (hay còn gọi là nhạc đỏ). Ông sở hữu giọng hát nội lực, vang sáng, tên tuổi của ông gắn liền với những ca khúc kinh điển như Sông Lô, Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam, Hà Nội niềm tin và hy vọng, Tôi là người thợ lò, Sơn nữ ca, Lá đỏ…

NSND Quang Thọ

Trước đó, ông từng làm công nhân mỏ than Cọc Sáu, phải khai tăng tuổi để đủ điều kiện vào làm hầm lò. Chính trong môi trường lao động vất vả ấy, tài năng âm nhạc của ông được phát hiện từ phong trào quần chúng, mở đường để ông trở thành một trong những giọng opera xuất sắc của Việt Nam.

Không chỉ nổi tiếng với những ca khúc nhạc Cách mạng, NSND Quang Thọ còn là người thầy đáng kính của nhiều ca sĩ tài năng như Đăng Dương, Việt Hoàn, Tùng Dương, Khánh Linh, Tuấn Anh...

Ca sĩ Đăng Dương từng chia sẻ: "Trong những năm đầu tôi học thanh nhạc, thầy Quang Thọ đã trực tiếp dìu dắt tôi. Thầy hiểu rất rõ những gì tôi thiếu hụt để bồi đắp. Thầy vô cùng tình cảm và kiên trì với từng học trò của mình. Nếu không có thầy, tôi không thể trở thành một nghệ sĩ có nền tảng vững chắc như hôm nay". Ngoài ra, nam ca sĩ còn tiết lộ, NSND Quang Thọ cũng chính là người gợi ý ghép nhóm "tam ca nhạc đỏ" gồm Đăng Dương, Trọng Tấn và Việt Hoàn.

Những cống hiến bền bỉ giúp ông liên tiếp giành Huy chương Vàng toàn quốc, ba giải thưởng lớn ở các cuộc thi quốc tế và được phong tặng NSƯT năm 1993, NSND năm 2001. Ông từng giữ cương vị Chủ nhiệm khoa Thanh nhạc Nhạc viện Hà Nội (2000–2008) và mở Trung tâm đào tạo âm nhạc Quang Thọ sau khi nghỉ hưu.

Hôn nhân gần nửa thế kỷ bình yên, kín tiếng nhưng đầy ấm áp

Đằng sau sự nghiệp rực rỡ ấy của NSND Quang Thọ là cuộc hôn nhân bình yên, kín tiếng nhưng đầy ấm áp bên người vợ Ngọc Thanh. Được biết, bà Ngọc Thanh từng là diễn viên múa của Câu lạc bộ Thành đoàn, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng. Cả hai đã gắn bó bên nhau 40 năm.

Trong chương trình Khách sạn 5 sao mới đây, bà Ngọc Thanh - vợ NSND Quang Thọ lần đầu kể về mối duyên với người nghệ sĩ gắn bó gần nửa thế kỷ. Bà nhớ lại, khi vừa tốt nghiệp Trường Điện ảnh năm 1976, bà gặp chồng mình qua sân khấu. Cả hai bắt đầu tìm hiểu vào khoảng năm 1978-1979 và dần trở thành vợ chồng. Kỷ vật bà trân quý nhất là tấm ảnh chụp chung năm 1979 ở công viên, món quà bất ngờ bà mang đến chương trình để nhắc lại một thời son trẻ.

NSND Quang Thọ và vợ trong chương trình "Khách sạn 5 sao" của VTV.

Vợ cùng con trai, các cháu của NSND Quang Thọ.

Khi lập gia đình, cuộc sống có nhiều vất vả. Bà Ngọc Thanh kể sinh con vào lúc thời điểm đất nước khó khăn. NSND Quang Thọ ban ngày đi hát, tối lại chạy show ở công viên, tụ điểm; làm cả âm thanh, micro để kiếm thêm thu nhập. Bà ngoài công việc cơ quan còn nhận dệt thuê, tự nhận mình "quán xuyến nhiều hơn" để chồng toàn tâm theo nghề. Bà nói, phụ nữ thời ấy luôn xem sự thành đạt của chồng con là thành công của chính mình.

NSND Quang Thọ và bà xã Ngọc Thanh.

Trong mắt nghệ sĩ Quang Thọ, vợ ông là người tháo vát, đảm đang, hết lòng yêu thương chồng và con cháu. Nhờ có hậu phương vững chắc, ông có thể chuyên tâm cống hiến cho sự nghiệp nghệ thuật. Thừa hưởng gen của cha, hai con trai của NSND Quang Thọ đều theo nghiệp âm nhạc, là những người thầy giảng dạy tại các trường văn hóa nghệ thuật. Con trai lớn của ông là Quang Tú đang dạy hát tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, còn con trai thứ hai Quang Tùng là trưởng một bộ môn Guitar tại một trường sư phạm nghệ thuật.

Hiện tại, NSND Quang Thọ đang sống cùng vợ ở Hà Nội. Sau khi vượt qua bạo bệnh vào cuối năm 2020, hàng ngày ông được bà xã Ngọc Thanh chăm sóc sức khỏe chu đáo, tận tụy.

NSND Quang Thọ vẫn dành tâm huyết cho nghề.

Sau khi hồi phục sức khỏe, NSND Quang Thọ vẫn dành tâm huyết cho nghề. Ông vẫn say mê với những bài hát cách mạng, say mê với dòng nhạc đỏ. Ngoài ra, ông còn xuất hiện ở những sự kiện nghệ thuật hay các cuộc họp báo của nhiều thế hệ học trò để đến gần thêm với công chúng.

