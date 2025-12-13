Ngày 13-12, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông chống đối lực lượng chức năng, nhốt cán bộ công an xã trong nhà. Công an xã Phượng Dực, Hà Nội, đã xác minh xác định người trong clip là Đặng Từ Thịnh (48 tuổi, trú thôn Tân Độ, xã Phượng Dực).

Người đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải từng nhốt công an xã trong nhà. Ảnh cắt từ clip

Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an), vụ việc trong clip xảy ra từ năm 2024, khi Thịnh bị Công an xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên cũ (TP Hà Nội) phát hiện điều khiển xe 3 bánh tự chế lưu thông trái phép. Người này đã có hành vi hung hãn, chống đối, nhốt cán bộ công an xã trong nhà, cản trở việc thi hành công vụ.

Đến ngày chiều 12-12-2025, Thịnh tiếp tục vi phạm trật tự an toàn giao thông khi điều khiển xe máy điện. Trong quá trình bị CSGT dừng xe xử lý, người này bị cáo buộc đã xô đẩy khiến một chiến sĩ CSGT ngã vào đầu xe tải đang lưu thông trên đường.

Đặng Từ Thịnh tại cơ quan công an

Liên quan vụ việc, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 12, TP Hà Nội cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Từ Thịnh để điều tra về tội "Giết người", theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người lao động