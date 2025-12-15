Hơn 3.000 người đăng ký tuyển dụng giáo viên, Chủ tịch Nghệ An chỉ đạo "nóng"

"Đến hết ngày 10/12, số lượng hồ sơ dự tuyển gửi về Sở đã lên tới hơn 3.000, trong lúc chỉ có 840 chỉ tiêu, nên phải điều chỉnh một số nội dung liên quan nhằm đảm bảo tiến độ tổ chức tuyển dụng" - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, ông Nguyễn Trọng Hoàn thông tin sáng nay, 14/12.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn cho hay, đây là đợt tuyển dụng giáo viên các cấp mầm non, tiểu học, THCS đầu tiên do Sở chủ trì trong năm học 2025 - 2026, trong đó có 200 giáo viên mầm non, 252 giáo viên tiểu học, 290 giáo viên THCS, 49 nhân viên. Mục tiêu nhằm bảo đảm đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương. Tuy vậy, lượng hồ sơ đăng ký đã cao hơn chỉ tiêu rất nhiều, đòi hỏi phải thay đổi hình thức xét tuyển.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa có thông báo về việc điều chỉnh hình thức thi vòng 2 và một số nội dung trong Kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 1 năm học 2025 - 2026, nhằm bảo đảm tiến độ tuyển dụng.

Hình thức tuyển dụng được xác định là xét tuyển, trải qua 2 vòng. Vòng 1 thực hiện kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển thông qua Phiếu đăng ký và hồ sơ theo yêu cầu của vị trí việc làm. Người đủ điều kiện sẽ được tham dự vòng 2. Đối với trường hợp có bằng tốt nghiệp không thuộc ngành đào tạo giáo viên, chỉ được dự vòng 2 khi số hồ sơ có bằng đào tạo giáo viên nộp ít hơn chỉ tiêu tuyển dụng của vị trí việc làm.

Tại vòng 2, đối với các đối tượng tuyển dụng theo chính sách thu hút và giáo viên mầm non hợp đồng theo quy định của Chính phủ, nội dung và hình thức xét tuyển được giữ nguyên như kế hoạch đã ban hành trước đó. Đối với các đối tượng còn lại, vòng 2 được tổ chức thi viết (tự luận) nhằm kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian làm bài là 180 phút, thang điểm 100 điểm.

Nghệ An yêu cầu tuyển dụng giáo viên phải công khai, minh bạch, không để bất cứ ai can thiệp

Trước đó, liên quan đến kế hoạch ngành giáo dục địa phương tuyển dụng hàng trăm biên chế cho các bậc mầm non, tiểu học, THCS, đội ngũ nhân viên trường học năm học 2025 - 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải yêu cầu quá trình tuyển dụng phải bảo đảm tuyệt đối khách quan, không để bất cứ ai can thiệp trong quá trình tuyển dụng.

"Nếu phát sinh đơn thư phản ánh, khiếu kiện, tỉnh sẽ lập đoàn thanh tra và yêu cầu cơ quan điều tra vào cuộc" - ông Võ Trọng Hải nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ thành lập Hội đồng tuyển dụng, tổ chức thi tuyển rõ ràng, công khai, minh bạch để chọn đúng nhân lực chất lượng cho ngành.

