Chủ tịch tỉnh Nghệ An chỉ đạo chấn chỉnh giải quyết thủ tục đất đai cho người dân

Đó là thông điệp vừa được Chủ tịch tỉnh Nghệ An nhấn mạnh trong bài phát biểu tại kỳ họp họp thứ 35, HĐND tỉnh khóa XVIII vừa diễn ra từ 11-12/12. Phát biểu này ngay sau đó được nhiều người dân đánh giá “tâm đắc và rất thiết thực”.

Ông Hải cho rằng, mặc dù mới về địa phương giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh chưa tròn một tháng nhưng bản thân đã nghe nhiều phản ánh của bà con nhân dân liên quan tới việc “hồ sơ đất đai chậm; giải phóng mặt bằng kéo dài; điều chỉnh quy hoạch không minh bạch; giá bồi thường chênh lệch…”. Đây là một lĩnh vực rất nhạy cảm, người dân rất quan tâm.

Ông Võ Trọng Hải nêu quan điểm, muốn ổn định tình hình trong nhân dân thì các xã, phường phải tập trung rà soát lại nguồn gốc đất đai.

“Nếu đất đai của bà con hợp rồi, không có lấn chiếm, không có tranh chấp thì chúng ta phải cấp bìa cho dân”, ông Hải nhấn mạnh.

Cũng theo ông Hải, xảy ra tình trạng chậm giải quyết hồ sơ đất đai như phản ánh thì xuất phát từ bộ phận “cán bộ địa chính cấp xã và Văn phòng quản lý đất đai gây khó dễ cho dân”.

Do đó, thời gian tới nếu địa phương nào đơn thư khiếu kiện nhiều thì tỉnh sẽ cho thanh tra xuống để giải quyết, kiên quyết không để người dân phải đi khiếu kiện lên cấp trên. Ông Hải cũng nhắc nhở các địa phương phải tập trung tiếp dân để xử lý những vấn đề vướng mắc, nhức nhối…

Ông Võ Trọng Hải quê tỉnh Hà Tĩnh, được bầu giữ chức Chủ tịch tỉnh Nghệ An hôm 18/11. Ông chia sẻ rằng, mảnh đất Nghệ An - nơi ông từng gắn bó và công tác trong một thời gian trước đây - nay được trở lại, trong niềm vui, niềm tự hào cũng đầy trăn trở về trách nhiệm phía trước.

Ông Hải cho biết sẽ cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An quyết tâm xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, gương mẫu, liêm chính, đổi mới và hành động; luôn sâu sát cơ sở, gần dân, hiểu dân, đồng hành với nhân dân; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX đã đề ra.

Trước đó, quãng thời gian từ 7/2020 - 4/2021, ông Võ Trọng Hải giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An…

Kỳ họp thứ 35 Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An diễn từ 11 - 12/12. Qua đó, tập trung đánh giá kết quả 2025, nhiệm vụ năm 2026; bàn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030…

Kỳ họp thứ 35, HĐND tỉnh khóa XVIII đã thực hiện việc chất vấn hai nhóm nội dung gồm: Hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Việc chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh…

Nghệ An có diện tích 16.487km² (xếp thứ 4); dân số tỉnh này hơn 3.8 triệu người (xếp thứ 13) toàn quốc.

