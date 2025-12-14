Đến ăn cưới, người đàn ông 'tiện tay' lấy luôn gần chục triệu tiền mừng

Ngày 13-12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Sơn (SN 1993, trú tại thôn Tô Đàm, xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên) - nghi phạm đã gây ra vụ trộm cắp tại đám cưới anh V.K.L (SN 1996, trú tại thôn Tô Đàm, xã Phụ Dực).

Công an xã Phụ Dực đọc quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Sơn

Trước đó, ngày 25-11, bà N.T.L. (SN 1978, trú tại thôn Tô Đàm, xã Phụ Dực) đã đến cơ quan công an trình báo về việc bị kẻ gian trộm cắp tài sản là phong bì mừng trong khi tổ chức đám cưới cho con trai là anh V.K.L.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phụ Dực đã khẩn trương tiến hành rà soát, xác minh đối tượng nghi vấn. Quá trình điều tra, xác định nghi phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản là Nguyễn Văn Sơn.

Tại cơ quan công an, Sơn khai vào khoảng 14 giờ 30 phút, ngày 23-11, trong lúc ăn cỗ tại đám cưới, lợi dụng sơ hở khi bà N.T.L. cất tiền mừng trong phòng ngủ, Sơn đã trộm cắp được 9,2 triệu đồng tiền trong phong bì. Số tiền này, Sơn tiêu xài cá nhân hết 4 triệu đồng.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Sơn đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình tại nhà bà L và tự nguyện giao nộp số tiền còn lại là 5,2 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu xác minh, điều tra, ngày 10-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Sơn về tội "Trộm cắp tài sản".

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người lao động