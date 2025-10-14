Ông Lê Quốc Phong làm Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM

Tân Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong - Ảnh: T.T

Sáng 14-10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Bí thư và các Phó bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Quang Dương - Phó Ban Tổ chức Trung ương - thay mặt Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp - tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 và giữ chức vụ Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM.

Theo đó, cùng với việc chỉ định ông Trần Lưu Quang làm Bí thư Thành ủy TP.HCM, Bộ Chính trị cũng có quyết định chỉ định các Phó bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm: ông Lê Quốc Phong, ông Nguyễn Văn Được, ông Võ Văn Minh, ông Nguyễn Phước Lộc, ông Đặng Minh Thông và bà Văn Thị Bạch Tuyết.

Trong đó, ông Lê Quốc Phong được chỉ định làm Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lê Quốc Phong sinh năm 1978, quê quán Hà Nội, trình độ chuyên môn tiến sĩ công nghệ sinh học, thạc sĩ hóa sinh, cử nhân khoa học sinh học, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi làm Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, ông Lê Quốc Phong đã trải qua nhiều vị trí ở Thành Đoàn TP.HCM, Trung ương Đoàn, tỉnh Đồng Tháp và đã tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, XIII.

Ông Lê Quốc Phong có quá trình học tập, công tác, trưởng thành từ phong trào Đoàn tại TP.HCM. Tham gia công tác Đoàn từ khi còn là học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, học tập và công tác tại Trường đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM.

