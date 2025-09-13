Ông Nguyễn Văn Quảng làm Phó bí thư thường trực Đảng ủy Thanh tra Chính phủ

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong (trái) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Quảng - Ảnh: Thanh tra Chính phủ

Ngày 12-9, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy Thanh tra Chính phủ đối với ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Dương Quốc Huy, Phó tổng Thanh tra Chính phủ, thôi giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Thay mặt Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Quảng.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong tin tưởng ông Nguyễn Văn Quảng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, nêu gương, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ phát triển.

Ông Nguyễn Văn Quảng (56 tuổi, quê Hải Phòng), có bằng tiến sĩ.

Trong quá trình công tác, ông từng kinh qua các chức vụ như: Viện trưởng VKSND quận Lê Chân (Hải Phòng), Phó viện trưởng rồi Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng; Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, VKSND tối cao...

Từ tháng 9-2018, ông Quảng đảm nhiệm cương vị Phó viện trưởng VKSND tối cao. Tháng 12-2019, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông giữ chức Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Vào tháng 10-2020, ông Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII nhiệm kỳ 2020-2025 và giữ cương vị này đến khi được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ.

