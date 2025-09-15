Bà Văn Thị Bạch Tuyết làm phó bí thư Thành ủy TP.HCM

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết - Ảnh: HỮU HẠNH

Sáng 15-9, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị lần thứ 4 (mở rộng). Mở đầu hội nghị, Thành ủy TP đã trao quyết định cán bộ của Bộ Chính trị.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM - công bố quyết định chỉ định của Bộ Chính trị đối với bà Văn Thị Bạch Tuyết - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM - giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy TP.HCM.

Như vậy, Thường trực Thành ủy TP.HCM mới gồm: Bí thư Trần Lưu Quang và 5 Phó bí thư là ông Nguyễn Văn Được, ông Võ Văn Minh, ông Nguyễn Phước Lộc, ông Đặng Minh Thông, bà Văn Thị Bạch Tuyết.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết sinh năm 1976, quê quán TP.HCM. Bà có trình độ thạc sĩ kinh tế - chính trị, cử nhân khoa học chuyên ngành sinh học, cử nhân hành chính học. Bà hiện là đại biểu Quốc hội khóa XV, chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Mỹ TP.HCM.

Bà Tuyết từng giữ nhiều cương vị công tác tại Huyện Đoàn Hóc Môn, sau đó là Thành Đoàn TP.HCM, UBND huyện Hóc Môn. Bà là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP liên tục 4 nhiệm kỳ từ năm 2005 đến nay.

Từ năm 2014 - 2016, bà Tuyết là Giám đốc Sở Du lịch, đại biểu Quốc hội khóa XIV. Từ năm 2016 đến nay, bà là Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Tháng 3-2024, bà Văn Thị Bạch Tuyết được điều động, phân công làm Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP Trần Lưu Quang cùng Thường trực Thành ủy TP.HCM trao quyết định và chúc mừng bà Văn Thị Bạch Tuyết - Ảnh: T.V

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tác giả: Tiến Long - Thảo Lê

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ