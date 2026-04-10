Ông Phạm Quang Ngọc làm Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Tóm tắt quá trình công tác của ông Phạm Quang Ngọc:

Từ 2/2003 - 10/2003: Phó Trưởng phòng Quản lý, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Ninh Bình.

Từ 11/2003 - 5/2008: Phó Trưởng phòng Môi trường, Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Ninh Bình.

Từ 6/2008 - 8/2009: Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường kiêm Giám đốc Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình.

Từ 9/2009 - 6/2010: Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Từ 7/2010 - 12/2010: Phó Bí thư Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Từ 1/2011 - 8/2013: Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Từ 8/2013 - 10/2013: Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Từ 10/2013 - 9/2015: Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình (từ 7/2015); Tỉnh ủy viên (10/2014).

Từ 9/2015 - 3/2016: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Từ 3/2016 - 4/2019: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh Ninh Bình.

Từ 5/2019 - 10/2020: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Từ 10/2020 - 12/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Từ 12/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Từ 1/7/2025: Sau khi 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình hợp nhất thành tỉnh Ninh Bình (mới), được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 11/11/2025: Được điều động, chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 12/11/ 2025: Tại kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh Hưng Yên khoá XVII nhiệm kỳ 2021-2026, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ngày 22/1/2026: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ngày 9/4/2026: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2025-2030, nhất trí bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.