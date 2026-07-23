Những hình ảnh xúc động tại Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026

Hội nghị có sự tham gia của 310 đại biểu là người có công và thân nhân liệt sĩ, đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, cùng các đại biểu đến từ các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ và Hội Cựu chiến binh Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc