Những hình ảnh xúc động tại Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi các Mẹ Việt Nam Anh hùng- Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Hội nghị do Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026). Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.
Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Hội nghị có sự tham gia của 310 đại biểu là người có công và thân nhân liệt sĩ, đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, cùng các đại biểu đến từ các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ và Hội Cựu chiến binh Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thăm hỏi các Mẹ Việt Nam Anh hùng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Các Mẹ Việt Nam Anh hùng dự Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu dự Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Một điểm nhấn đặc biệt sâu sắc và mang đậm tính nhân văn của Hội nghị tri ân năm nay, là chương trình trao trả kỷ vật cho thân nhân các Anh hùng liệt sĩ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Các đại biểu dự Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Tại Hội nghị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ ra lời kêu gọi toàn xã hội hưởng ứng phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao kỷ vật cho thân nhân các Anh hùng liệt sĩ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thân nhân các Anh hùng liệt sĩ xúc động nhận lại kỷ vật- Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Hình ảnh xúc động tại Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng- Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang tặng quà người có công và thân nhân liệt sĩ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng quà người có công và thân nhân liệt sĩ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Đại biểu chia sẻ tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Tác giả: PV
Nguồn tin: baochinhphu.vn