Trung tướng Đinh Văn Nơi làm Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang kiêm Bí thư Phú Quốc

Ngày 14/7, Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Ban Bí thư, Trung tướng Đinh Văn Nơi, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an), được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời, Ban Bí thư chỉ định Trung tướng Đinh Văn Nơi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030, và phân công kiêm giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Đinh Văn Nơi sinh năm 1976, quê quán tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ. Ông Nơi có trình độ tiến sỹ ngành an ninh và trật tự xã hội tại Học viện Cảnh sát nhân dân.

Trung tướng Đinh Văn Nơi.

Ông Nơi từng công tác tại Công an TP. Cần Thơ từ năm 1998, đến năm 2016, ông được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an TP. Cần Thơ đồng thời là thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra Công an TP. Cần Thơ.

Ngày 27/6/2020, ông Đinh Văn Nơi được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Giữa năm 2022, ông Đinh Văn Nơi được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm chức giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Tháng 8/2024, ông được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.

Tác giả: Tuệ Lâm

Nguồn tin: vietnamfinance.vn