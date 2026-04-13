Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Đức Thái làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Lê Đức Thái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa - Ảnh: Ban Tuyên giáo và Dân vận Thanh Hóa cung cấp

Chiều 13-4, Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động thượng tướng Lê Đức Thái - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa - giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Lê Đức Thái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Ông Thái được điều động giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa thay cho người tiền nhiệm là ông Nguyễn Doãn Anh. Trước đó chiều 6-4, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã biểu quyết, thông qua nghị quyết bầu ông Nguyễn Doãn Anh giữ chức Phó chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

Trao quyết định của Bộ Chính trị và tặng hoa chúc mừng, phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh đây không chỉ là sự tin tưởng của Bộ Chính trị đối với cá nhân ông Thái, mà còn là yêu cầu khách quan nhằm bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục của Trung ương đối với một địa phương có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng như Thanh Hóa.

Trong bối cảnh mới, Thanh Hóa không chỉ phát triển cho riêng mình mà còn phải đóng vai trò dẫn dắt, lan tỏa phát triển trong vùng; trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

Từ đó, ông Ngọc yêu cầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, đứng đầu là Bí thư Tỉnh ủy, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Việc triển khai nghị quyết phải đi vào thực chất, chuyển hóa rõ ràng thành chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể, có lộ trình và sản phẩm đầu ra rõ ràng.

Tinh thần xuyên suốt là "hiểu sâu, hành động đúng, làm đến nơi đến chốn", bảo đảm mục tiêu tăng trưởng của tỉnh đạt bình quân khoảng 11%/năm trong giai đoạn 2026-2030.

Ông Ngọc đề nghị ông Thái trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy cần nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc tình hình địa phương, phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh, phương pháp công tác khoa học, dân chủ; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật của Đảng; cùng tập thể lãnh đạo tỉnh xây dựng khối đoàn kết, thống nhất cao, tạo động lực đưa Thanh Hóa phát triển nhanh, bền vững.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương bày tỏ tin tưởng với truyền thống cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, cùng sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với vị trí, vai trò và kỳ vọng của Trung ương.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái khẳng định sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống 96 năm của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa và những thành tựu của Tỉnh đã đạt được, trên cương vị công tác mới sẽ luôn nỗ lực hết mình, tiếp tục phát huy phẩm chất người lính Cụ Hồ, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm, kỷ cương.

Từ đó, cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất; phát huy trí tuệ tập thể, bản lĩnh, sáng tạo; nắm bắt thời cơ, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện thắng lợi và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra; góp phần cùng cả nước quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông Lê Đức Thái - 59 tuổi, quê ở phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh - có trình độ chuyên môn đại học chuyên ngành quân sự.

Trước khi được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, ông Thái có nhiều năm công tác tại Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh; Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng; Tư lệnh Bộ đội biên phòng; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ông Lê Đức Thái - tân Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa - Ảnh: Ban Tuyên giáo và Dân vận Thanh Hóa cung cấp

Cơ cấu Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025 - 2030 hiện nay gồm: ông Lê Đức Thái - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, và ông Trịnh Tuấn Sinh - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái - Ảnh: Ban Tuyên giáo và Dân vận Thanh Hóa cung cấp

Năm 2025, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh Thanh Hóa ước đạt 8,27%, đứng thứ 15 cả nước. Quy mô GRDP theo giá hiện hành năm 2025 ước đạt 333.617 tỉ đồng, cao nhất các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 57.000 tỉ đồng, vượt 25,6% dự toán và cao nhất từ trước đến nay. Trong năm 2025, toàn tỉnh Thanh Hóa thu hút được 124 dự án đầu tư trực tiếp (trong đó có 15 dự án FDI), với tổng vốn đầu tư đăng ký 18.713,4 tỉ đồng và 482,5 triệu USD, tăng 13,5% về số dự án và 30% về tổng vốn đăng ký đầu tư so với cùng kỳ.

Tác giả: Trà Phương

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ