Ô tô phóng tốc độ cao tông người đi bộ văng xa 10 mét

Your browser does not support the video tag.

Vụ va chạm giữa ô tô và người đi bộ xảy ra vào ngày 11/8, tại Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một người đàn ông đang kéo xe đi bộ trên đường thì bất ngờ bị một chiếc xe ô tô chạy với tốc độ cao tông trúng.

Người đàn ông đi bộ bị chiếc xe ô tô tông trúng.

Cú tông mạnh khiến nạn nhân văng xa khoảng 10 mét. Một người phụ nữ đi xe máy cũng suýt bị chiếc xe tông trúng. Toàn bộ diễn biến vụ va chạm đã được camera giám sát ghi lại.

Được biết, tài xế ô tô gây tai nạn đã bị cảnh sát bắt giữ và nguyên nhân của vụ va chạm vẫn đang được điều tra.

Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý. Đa số người xem đều tỏ ra sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng này.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn