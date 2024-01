Tông người đàn ông qua đường tử vong, tài xế xe tải bỏ trốn hàng trăm kilomet

Theo báo VietNamNet, ngày 24/1, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định cho biết, Trạm CGST Tuy Phước, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định phối hợp với lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ tài xế xe tải tông người đàn ông sang đường tử vong rồi bỏ trốn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Trước đó, khoảng 2h30 ngày 23/1, tại Km 1191+490, quốc lộ 1A (thuộc xóm 5, thôn Hòa Hội, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định), ông Trần Văn L. (40 tuổi, trú thôn Chánh Danh, xã Cát Tài, huyện Phù Cát) đi bộ trên quốc lộ 1A theo hướng Tây - Đông.

Khi đi bộ sang đường, ông L. bị ô tô chạy hướng Bắc - Nam tông tử vong.

Sau khi xảy ra tai nạn, lái xe điều khiển phương tiện bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Trạm CSGT Tuy Phước đã cử lực lượng đến hiện trường, phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Cát tổ chức truy tìm phương tiện gây tai nạn.

Qua trích xuất dữ liệu camera và thông tin từ các trạm thu phí trên tuyến, lực lượng chức năng xác định được phương tiện nghi vấn gây ra vụ tai nạn là xe tải mang BKS 79H-012.93. Lực lượng chức năng tỉnh Bình Định liên lạc với các tổ CSGT trên quốc lộ 1A, truy bắt tài xế và phương tiện gây tai nạn.

Đến 0H24 ngày 24/1, tại Km1605+500 trên quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Bình Thuận, Tổ CSGT Công an tỉnh Bình Định phát hiện và bắt giữ tài xế xe tải nói trên. Làm việc với lực lượng chức năng, Nguyễn Ngọc Sơn khai nhận là người gây vụ tai nạn khiến ông L. tử vong.

Tác giả: Thục Hiền (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn