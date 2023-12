Truy tìm tài xế xe máy tông người phụ nữ ngã ra đường rồi bỏ chạy

Nam thanh niên điều khiển xe máy gây tai nạn rồi bỏ đi.

Mới đây, trên một diễn đàn về xe cộ, người dùng Lê Kim Bách Khoa đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông đi xe máy va chạm với một xe máy khác do người phụ nữ điều khiển. Vụ việc xảy ra trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Cụ thể, Facebook này chia sẻ: “Người đàn ông điều khiển xe máy mang BKS 28M1 – 999.00 va vào người ta vậy mà bỏ đi được. May mà ô tô phanh kịp”.

Clip vụ va chạm được chia sẻ trên mạng xã hội

Nội dung clip cho thấy, sau va chạm, người phụ nữ loạng choạng, điều khiển xe máy ngã vào một ô tô con đi cùng chiều. Rất may, ô tô đi chậm nên kịp xử lý tình huống, không gây tai nạn đáng tiếc.

Đáng chú ý, sau va chạm, người đàn ông đi xe máy không dừng lại giúp đỡ nạn nhân mà bỏ đi.

Clip được chia sẻ lên mạng đã thu hút sự theo dõi từ cư dân mạng. Đa số đều tỏ ra phẫn nộ và lên án hành động vô cảm của người đàn ông.

Ngày 11/12, đại diện Đội CSGT số 7, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang xác minh vụ người đàn ông đi xe máy gây tai nạn trên đường Nguyễn Trãi khiến người phụ nữ ngã ra đường rồi bỏ chạy.

Theo đại diện Đội CSGT 7, nạn nhân chưa tới trình báo nhưng đơn vị vẫn đang truy tìm danh tính tài xế gây tai nạn để xử lý theo quy định.

Tác giả: Quỳnh An

Nguồn tin: nguoiduatin.vn