Ô tô đâm vào cửa hàng trên phố khiến 4 sinh viên tử vong

Đoạn clip từ camera giám sát bên trong một cửa hàng cho thấy chiếc Focus màu đen chạy xuống phố Magdalen, ở Colchester, Anh, ngay trước khi tai nạn xảy ra vào lúc 4h40 sáng 1/2.

Theo The Sun, các sinh viên của Đại học Essex là Makyle Bayley (22 tuổi), Eva Darold-Tchikaya (21 tuổi), Anthony Hibbert (24 tuổi) và Daljang Wol (22 tuổi) đều thiệt mạng trong thảm kịch này.

Chủ tiệm Mdhafar Abed, 42 tuổi, đã chia sẻ đoạn clip như một "lời cảnh báo" về việc lái xe quá tốc độ.

Ông nói với MailOnline: "Những gì đã xảy ra là một thảm kịch".

Chiếc xe ô tô phóng với tốc độ cao trên phố trước khi tai nạn xảy ra.

Ông Abed cho biết, vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra cách cửa hàng của ông chưa đầy 400 mét.

"Tôi muốn đoạn phim này đóng vai trò như một lời cảnh báo và khiến mọi người nhận thức rõ hơn về việc bạn có thể mất kiểm soát chiếc xe nhanh như thế nào khi lái xe ở tốc độ như vậy. Điều đó thực sự nguy hiểm", ông nói thêm.

Cảnh sát Essex cho biết, tài xế đã lái xe sang làn đường ngược chiều và lao lên vỉa hè, đâm vào bậc thang bên ngoài một ngôi nhà.

Cảnh sát đã phong tỏa con đường trong 22 giờ sau khi tiến hành điều tra.

Theo những nhân chứng kể lại, vụ tai nạn khiến gạch và mảnh vỡ văng xa tới 45 mét trên đường.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn