Ô tô đâm vào xe buýt trên cao tốc khiến 9 người tử vong

Cảnh sát cho biết ít nhất 9 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe tải tempo đâm vào chiếc xe minivan, khiến xe này đâm vào một chiếc xe buýt đang đỗ trên đường cao tốc Pune-Nashik.

Vụ tai nạn xảy ra gần Narayangaon vào khoảng 10h ngày 17/1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Pankaj Deshmukh, Cảnh sát trưởng Pune Rural cho biết, chiếc xe minivan đang hướng về Narayangaon thì bị một chiếc xe tải tempo đâm từ phía sau. Cú đâm mạnh khiến chiếc xe minivan đâm vào một chiếc xe buýt đang đỗ bên lề đường.

Ông cho biết cả 9 người trên chiếc xe minivan đều thiệt mạng.

Bày tỏ về sự việc, Thủ hiến bang Maharashtra Devendra Fadnavis cho biết: "Việc 9 người tử vong trong một vụ tai nạn kinh hoàng trên đường cao tốc Pune-Nashik là rất đáng tiếc. Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất tới họ. Chúng tôi xin chia sẻ nỗi đau buồn đến gia đình của họ".

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn