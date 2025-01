Máy bay đâm vào nóc tòa nhà ở quận Cam: 2 người chết, 18 người bị thương

Hiện trường vụ máy bay đâm vào nóc một tòa nhà thương mại ở thành phố Fullerton, quận Cam (bang California, Mỹ) ngày 2-1 - Ảnh: ABC7 Los Angeles

Ngày 2-1, một máy bay nhỏ gặp nạn khi đâm vào nóc tòa nhà thương mại ở miền nam bang California (Mỹ) khiến 2 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương, Đài BBC dẫn lời các quan chức Mỹ.

Theo phát ngôn viên Kristy Wells của Sở Cảnh sát thành phố Fullerton (thuộc quận Cam), cảnh sát nhận được báo cáo về vụ việc vào khoảng 14h ngày 2-1 (khoảng 5h ngày 3-1 giờ Việt Nam).

Vụ tai nạn xảy ra ở một khu vực thuộc đại lộ Raymer thuộc thành phố Fullerton, quận Cam, bang California. Đây là khu vực có đông người Mỹ gốc Việt sinh sống.

Bà Wells cho biết lính cứu hỏa và cảnh sát đã đến hiện trường để dập tắt ngọn lửa bùng phát sau tai nạn, cũng như sơ tán các cơ sở kinh doanh xung quanh.

Ngọn lửa do vụ va chạm đã làm hư hại nhà kho trong tòa nhà, nơi có vẻ như chứa máy may và nhiều hàng dệt may của một công ty nội thất.

Theo bà Wells, 10 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện, trong khi 8 người khác được sơ cứu ngay tại hiện trường. Có 2 trường hợp được xác nhận đã tử vong.

Hiện không rõ 2 nạn nhân thiệt mạng là hành khách trên máy bay hay là người có mặt tại tòa nhà lúc xảy ra tai nạn.

Cảnh sát cho biết họ đang sơ tán các tòa nhà trong khu vực và yêu cầu người dân tránh xa hiện trường vụ tai nạn.

Dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay FlightAware cho thấy chiếc máy bay 4 chỗ ngồi, với 1 động cơ, đã rơi khoảng 1 phút sau khi cất cánh.

Máy bay rơi gần sân bay thành phố Fullerton. Sân bay này cách khu vui chơi Disneyland khoảng 10km.

Đài CBS cho biết đây là máy bay thứ hai bị rơi ở khu vực này trong vòng hai tháng qua. Hôm 25-11, một chiếc máy bay đã va phải cây tại khu vực cách hiện trường vụ tai nạn mới nhất khoảng 1 dãy nhà. Không có thương tích nghiêm trọng nào được báo cáo trong vụ này.

Tác giả: Nghi Vũ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ