Tuyên Quang: Vỡ đê sông Lô đoạn qua huyện Sơn Dương

Tối 10/9, trao đổi với phóng viên Thời báo VTV, ông Giang Tuấn Anh - Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang thông tin, đoạn đê sông Lô qua xã Quyết Thắng đã bị vỡ do nước sông lên cao. Hiện nay, công tác vá đê đang được gấp rút triển khai.

Vỡ đê taị huyện Sơn Dương

Ông Giang Tuấn Anh - Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương cho biết: "Đoạn đê bị vỡ dài khoảng 10m, vị trí đê vỡ giáp ranh với xã Hợp Nhất của huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Trước đó, tại vị trí này đã có dấu hiệu của rò rỉ nước nên công tác di dời người dân trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng đã được triển khai nên không có thiệt hại về người. Công tác ứng phó đang được các lực lượng và nhân dân tích cực triển khai".

Đến khoảng 22h, vẫn có hàng trăm người dân và lực lương chức năng vẫn đang vận chuyển bao cát và đất đến vị trí vỡ đê. Các xe tải chở đá và máy xúc được huy động đến hiện trường để ứng phó sự cố.

Do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đang có mưa lớn, cùng với việc Thuỷ điện Tuyên Quang mở 8 cửa xả đáy khiến lũ trên sông Lô dâng cao, gây ngập úng tại nhiều khu vực.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lũ trên sông Lô những ngày vừa qua tiếp tục lên mức báo động 3.

Tác giả: Phùng Anh

Nguồn tin: vtv.vn