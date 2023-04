Nữ thủ khoa chia sẻ kinh nghiệm thi Lịch sử

Thu Hiền (bên phải) và Ngọc An (bên trái) cùng giáo viên bồi dưỡng môn Lịch sử Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm nay, đội tuyển Lịch sử của Nghệ An có 2 giải Nhất, trong đó Hoàng Thị Thu Hiền (lớp 12C2 - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu) đã xuất sắc đạt thủ khoa cả nước với 18 điểm.

Bứt phá ngoạn mục

Nhớ lại thời điểm thức “canh” điểm thi quốc gia, Hoàng Thị Thu Hiền kể: “Khi thấy kết quả, em nhìn đi nhìn lại số báo danh, chỉ sợ nhầm, không dám tin mình đã giành giải Nhất. Em cũng không báo tin với ai vì sợ… mừng hụt. Sáng hôm sau lên lớp, biết chính xác đạt thủ khoa kỳ thi, lúc đó em đứng đơ giữa lớp, rồi bật khóc vì vỡ òa cảm xúc”.

Thu Hiền nhớ lại em đã “vắt kiệt sức mình”, đem toàn bộ kiến thức, hiểu biết, cảm xúc viết hết 6 tờ giấy thi trong 180 phút làm bài. Theo nữ sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, đề thi Lịch sử năm nay có chút mới hơn so với các năm, khi mới đọc đề, Thu Hiền cũng “sốc” khi có một phần câu hỏi ra về chính sách kinh tế của triều Nguyễn. “Dù bất ngờ nhưng em lại thấy thật may mắn vì trước đó mình đã không bỏ qua bất cứ kiến thức nào. Nhờ vậy em đã hoàn thành tốt nhất có thể tất cả câu hỏi trong đề”, Hiền nói.

Hiền là chị cả trong 4 chị em, mẹ làm giáo viên còn bố lái xe. Cuộc sống gia đình không khá giả nhưng bố mẹ vẫn ủng hộ con gái chuyển từ quê nhà (huyện Đô Lương) xuống trường chuyên học. “Thời gian đầu em chưa dám đặt mục tiêu vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, vì điểm đầu vào chỉ xếp thứ 23/34 bạn. Lúc ấy, mục tiêu của em chỉ là cải thiện dần thứ hạng để giành học bổng, giảm bớt phần nào khó khăn cho bố mẹ. Đến cuối năm lớp 10 em mới nằm vào tốp đầu của lớp và đến lớp 11 thì được chọn vào đội tuyển quốc gia”, Hiền cho hay.

Chia sẻ về cách học, nữ thủ khoa cho hay đặc biệt không thể tập trung học vào ban ngày, mà chủ yếu “cày đêm”. Ngoài thời gian học với giáo viên bồi dưỡng, buổi tối, Hiền lại mang sách vở từ ký túc xá lên thư viện hoặc lớp của mình để tự ôn một mình. Có hôm em bắt đầu ngồi học từ 10 giờ đêm và miệt mài quên thời gian tới tận sáng hôm sau tại thư viện.

Để có thêm hiểu biết, Thu Hiền thích xem video, clip lịch sử. Nhưng thông tin trên mạng Internet rất nhiều, đôi khi mâu thuẫn nhau trong cùng một sự kiện. Những lúc ấy, Hiền đọc sách báo, tài liệu lịch sử chính thống hoặc hỏi cô giáo để có lời giải thích chính xác. Để ghi nhớ sự kiện, có lúc em chọn cách đọc thành lời. Kết quả của những ngày nỗ lực ấy đã đem lại cho nữ sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu kết quả hơn cả mục tiêu ban đầu.

Nguyễn Ngọc An – nữ sinh lớp 11 giành giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử.

Xác lập kỷ lục

Lần đầu tiên, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu có học sinh lớp 11 giành giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử là Nguyễn Ngọc An, lớp 11C2. Nói về kỳ thi vừa trải qua, Ngọc An chia sẻ em trải qua nhiều cảm xúc ở 2 thái cực khác nhau: Giữa lo lắng, áp lực với hi vọng, tin tưởng. Đặc biệt, trước ngày thi, có thời điểm nữ sinh lớp 11 này bỗng thấy hoang mang, lo lắng đến mức nằm… khóc hết đêm. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, em lại thấy tâm trạng tiêu cực đó bay biến hết. Em không hiểu sao mình lại bỏ lỡ cả 1 buổi đêm “đáng giá” để ôn tập trước ngày thi chỉ để khóc.

Ngọc An cho biết, em có khởi đầu thuận lợi khi là một trong những thí sinh có điểm môn chuyên tốp đầu thi vào lớp 10. Nhưng đội tuyển quốc gia, chỉ tiêu cho lớp 11 rất ít, nên Nguyễn Ngọc An phải có sức bật để qua kỳ “vượt rào”. Nữ sinh chuyên Lịch sử chia sẻ: “May mắn nhất của em là có môi trường học tập rất tốt, cô giáo chủ nhiệm cũng là người bồi dưỡng vô cùng tâm huyết, truyền cảm hứng để em học tốt Lịch sử bằng lý trí và cả trái tim Dần dần, không chỉ kiến thức, kỹ năng làm bài hoàn thiện hơn, mà từ môn Sử em được bồi đắp lòng tự hào về quê hương, đất nước mình”.

Cô Lê Thị Phương – giáo viên chủ nhiệm của Ngọc An cũng tự hào về học trò: Ngay từ năm lớp 10, An đã là một nhân tố sáng bởi kiến thức nền vững vàng, những bài kiểm tra đầu tiên viết rất chắc chắn. Em cũng là học sinh giỏi Văn, nhưng chọn môn Lịch sử theo đam mê. Năng lực văn học, viết lách, trình bày đã hỗ trợ cho em trong bài làm Lịch sử. Trong quá trình học em rất cầu thị, nghiêm túc, có phương pháp khoa học. Thời điểm quan trọng, Ngọc An thể hiện được hết phong độ của mình tại kỳ thi quốc gia năm nay để giành giải Nhất xứng đáng”.

Hoàng Thị Thu Hiền giành giải Nhất và thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử năm học 2022 - 2023.

Hạnh phúc cùng trò

Là giáo viên chủ nhiệm và trực tiếp bồi dưỡng đội tuyển, cô Bùi Bích Hậu – giáo viên Lịch sử Trường THPT chuyên Phan Bội Châu chia sẻ, đồng hành suốt 3 năm, cô luôn đặt niềm tin vào sự nỗ lực, cố gắng, chăm chỉ của Hoàng Thị Thu Hiền.

“Kỹ năng làm bài của em rất thông minh, khoa học, luôn biết ưu tiên câu hỏi mà mình có thế mạnh làm trước để có thể đạt điểm tối đa. Ở phần liên hệ, đây là phần rất khó bởi đòi hỏi học sinh vừa phải có đầy đủ, dày dặn kiến thức, vừa phải có tư duy phân tích, so sánh, liên hệ giữa quá khứ, hiện tại và mở rộng vấn đề. Hiền còn là một học sinh rất chỉn chu trong cách trình bày bài thi, chữ đẹp, không viết tắt để tạo ấn tượng cho giám khảo. Khi biết điểm thi chính thức, điểm số thủ khoa không chỉ là niềm vui của riêng em, mà là hạnh phúc, tự hào chung của cô trò đội tuyển và cả trường”, cô Bùi Bích Hậu chia sẻ.

Chặng đường cuối của năm lớp 12, Hoàng Thị Thu Hiền tập trung vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT và lựa chọn con đường sư phạm. “Việc học Lịch sử giúp em biết trân trọng quá khứ, kiên nhẫn hơn trong cuộc sống hiện tại của bản thân. Việc chọn sư phạm là em muốn theo con đường của thầy cô mình, những người đã truyền cảm hứng cho em và sẽ mong mình là người sẽ tiếp tục truyền đam mê Lịch sử đến với các bạn học sinh sau này”, Hiền chia sẻ.

Cô Lê Thị Phương, giáo viên chủ nhiệm của Ngọc An cũng chia sẻ kinh nghiệm dạy học tạo tình yêu môn học cho học sinh, không chỉ bằng tài liệu, bài giảng mà từ nhiều hoạt động ngoại khóa, thực tế trải nghiệm, làm việc nhóm. Để sau này các em đưa vào bài viết của mình cả kiến thức và tình cảm. Ngọc An chính là một học sinh khiến cô rất ấn tượng bởi thấy được cảm xúc lịch sử trong mỗi bài làm. Đó là điều không dễ tìm thấy hiện nay.

“Trong xu thế hiện nay, học sinh thực tế và tính toán hơn trong lựa chọn môn học liên quan đến định hướng nghề nghiệp sau này, thì có những học sinh yêu lịch sử khiến giáo viên cảm thấy may mắn, hạnh phúc, yêu nghề hơn, có động lực để tiếp tục cống hiến”, cô Phương nói.

Năm 2023 là năm đầu tiên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu có 2 giải Nhất quốc gia môn Lịch sử. Đây cũng là một mùa thi thành công khi cả 10 thí sinh trong đội tuyển Lịch sử Nghệ An đều đạt giải với 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 4 giải Ba và 1 giải Khuyến khích.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại