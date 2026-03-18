Bạn gái giúp Mr Pips Phó Đức Nam 'rửa tiền' lừa đảo ra sao?

Bị can Phó Đức Nam thời điểm chưa bị bắt - Ảnh: FBNV

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Mr Pips Phó Đức Nam (32 tuổi, trú Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "rửa tiền".

Cơ quan điều tra xác định trong vụ án này, Phó Đức Nam có vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ lừa đảo, với tổng số 1.301 tỉ đồng.

Vai trò của bạn gái Mr Pips trong việc lập công ty, che giấu tiền lừa đảo

Theo kết luận điều tra, để che giấu một phần số tiền do phạm tội mà có, tháng 10-2021, Nam chỉ đạo bạn gái là Nguyễn Thanh Tâm (31 tuổi, trú TP.HCM) liên hệ với Phó Đức Thắng (58 tuổi, cha đẻ của Nam) để nhờ tìm giúp thông tin người đứng tên mở công ty.

Ông Thắng sau đó mượn căn cước công dân của một nam đồng nghiệp, chụp ảnh gửi cho Tâm để làm thủ tục đăng ký thành lập Công ty TNHH Bất động sản South Wealth.

Ngoài ra Nam còn nhờ một người khác đứng tên thành lập Công ty cổ phần Tech Invest.

Sau đó, Phó Đức Nam chỉ đạo dì ruột là Nguyễn Thị Thủy phối hợp cùng Nguyễn Thanh Tâm sử dụng danh nghĩa pháp nhân hai công ty trên, dùng tiền chiếm đoạt của các bị hại (do Tâm quản lý) mua, bán các bất động sản ở TP.HCM và các tỉnh, thành lân cận.

Mặt khác Tâm còn mua, đứng tên và trực tiếp quản lý các bất động sản.

Đồng thời Nam còn nhờ Phó Đức Thắng và mẹ ruột là Lê Thị Liễu đứng tên một số bất động sản.

Mr Pips thời điểm bị bắt - Ảnh: Công an cung cấp

Biết con trai "sa lưới", cha mẹ Mr Pips rút tiền, mua vàng, USD gửi họ hàng

Đáng chú ý, theo kết luận điều tra, ngày 31-10-2024, khi biết Phó Đức Nam bị Công an TP Hà Nội bắt giữ, do sợ bị thu giữ tiền của Nam có trong các tài khoản, ông Thắng và bà Liễu đã rút rồi sử dụng để mua vàng, USD và mang đi gửi người thân.

Cụ thể, ông Thắng rút tiền trong hai sổ tiết kiệm tại Ngân hàng Techcombank, tổng số 30 tỉ đồng, sau đó rút tiền từ tài khoản 20 tỉ đồng và rút tiền trong một sổ tiết kiệm còn lại ra tiền mặt 15 tỉ đồng. Tổng số tiền mặt ông Thắng rút tại Ngân hàng Techcombank là 35 tỉ đồng.

Cũng trong cùng ngày 31-10-2024, ông Thắng rút tiền mặt từ sổ tiết kiệm gửi tại Vietcombank 30 tỉ đồng và rút từ sổ tiết kiệm tại MBBank 20 tỉ đồng.

Sau khi rút tiền, ông Thắng gửi cháu ruột mình là anh Phó Đức Tiến 45 tỉ đồng, đưa nhân viên làm cùng CDC tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ 20 tỉ đồng, đưa cho em đồng hao của mình 20 tỉ đồng.

Trong khi đó, bà Liễu đã ra Ngân hàng Vietcombank để rút trong hai sổ tiết kiệm số tiền 30 tỉ đồng, và ra Ngân hàng MBBank rút trong hai sổ tiết kiệm 30 tỉ đồng.

Sau khi rút số tiền trên, bà Liễu liên hệ với một người đàn ông để mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC, rồi cùng với tiền, vàng có sẵn trong nhà, cho vào hai ba lô cùng một vali đều có khóa mã số.

Sau đó, bà Liễu gửi chiếc vali đựng tiền, vàng gồm một cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng, 400.000 USD, 240 miếng vàng SJC ở nhà cháu ruột của chồng.

Còn hai chiếc ba lô chứa 5,7 tỉ đồng, 134 miếng vàng có chữ SJC, 100.000 USD, bà Liễu gửi cháu của chồng.

Ngoài ra bà Liễu nhờ mẹ đẻ đi cùng ra Ngân hàng MBBank để mở hai sổ tiết kiệm mang tên mẹ mình, tổng số tiền 15 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp chỗ ở, phong tỏa tài khoản và tạm giữ toàn bộ số tiền trên theo quy định.

Từ các hành vi trên, ông Phó Đức Thắng, bà Lê Thị Liễu cùng Nguyễn Thanh Tâm bị cơ quan điều tra cáo buộc phạm tội "rửa tiền".

Bị can Nguyễn Thị Thủy bị đề nghị truy tố về các tội "rửa tiền" và "trốn thuế".

Tác giả: Danh Trọng

Nguồn tin: tuoitre.vn