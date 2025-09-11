Nữ sinh miền núi trở thành thủ khoa đầu vào Trường ĐH Luật Hà Nội

Nguyễn Bảo An cựu học sinh Trường THPT Anh Sơn 1 (Nghệ An).

Học chắc để tiến xa

Với số điểm 29,25 (Ngữ văn 9,75; Địa lí 10; Lịch sử 9,5), nữ sinh Nguyễn Bảo An, đã xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào ngành Luật kinh tế, Trường ĐH Luật Hà Nội năm 2025. Ít ai biết rằng, sau niềm vui bất ngờ ấy là một hành trình bền bỉ, kiên trì và những phương pháp học tập rất riêng của cựu học sinh Trường THPT Anh Sơn 1 (Nghệ An).

Nhớ lại khoảnh khắc biết tin trở thành thủ khoa, Bảo An vẫn không giấu được sự xúc động. Niềm vui đến bất ngờ ấy giống như một món quà, đồng thời là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô học trò.

An kể: “Khi trường gửi thư thông báo, em không biết mình là thủ khoa vì đọc chưa kỹ. Đến khi gửi cho mẹ và bà, nhận được những lời chúc mừng, em mới ngỡ ngàng đọc lại và vỡ òa trong niềm xúc động. Đó là một bất ngờ lớn với em, bởi em chưa từng nghĩ mình sẽ đạt được vị trí thủ khoa đầu vào ngành Luật kinh tế giữa rất nhiều bạn giỏi”.

Chia sẻ về bí quyết học tập, Bảo An cho rằng yếu tố cốt lõi không phải học thật nhiều, mà là học chắc. Theo em, để đạt kết quả cao điều quan trọng nhất là phải nắm vững nền tảng, coi đó là chiếc “khung xương” cho toàn bộ quá trình ôn luyện.

“Em chủ yếu tập trung vào phần kiến thức cơ bản, những nội dung chắc chắn sẽ xuất hiện trong đề thi. Khi đã vững những phần này, em mới có thể yên tâm mở rộng sang các dạng bài khác. Nhờ vậy, việc học trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn”, An chia sẻ.

Đặc biệt với môn Ngữ văn, An có lợi thế từ truyền thống gia đình. Tinh thần yêu văn, khả năng cảm thụ và tư duy ngôn ngữ được em nuôi dưỡng từ những năm THCS.

“Em rất vinh dự và tự hào khi trong gia đình có truyền thống về văn học. Ngoài ra, việc tham gia ôn luyện kỳ thi học sinh giỏi cũng đem đến cho em một nền tảng kiến thức vững chắc”, An chia sẻ.

Một trong những thói quen mà Bảo An luôn duy trì là việc ghi chép. Theo em, trong bối cảnh hiện nay, học văn cần phải gắn liền với kiến thức thực tiễn. Chính vì vậy, việc ghi chép giúp em tiếp thu những kiến thức ngoài một cách chủ động và rèn thêm những tư duy lập luận.

“Em luôn mang bên mình một cuốn sổ tích lũy. Bất cứ điều gì học được từ thầy cô, anh chị hay trên mạng xã hội, em đều ghi lại. Những ý tưởng ấy có thể dùng để tham khảo, hoặc trở thành nguồn cảm hứng để em phát triển sâu hơn”, nữ sinh cho biết thêm.

Theo Bảo An, sự thay đổi trong đề thi chủ yếu nằm ở khối lượng kiến thức, còn phương pháp làm bài vẫn luôn mang tính bền vững. Chính vì vậy, việc duy trì thói quen đọc, viết và tổng hợp không chỉ giúp em từng bước rèn luyện khả năng lập luận mà còn nuôi dưỡng tư duy phản biện và nâng cao kỹ năng diễn đạt.

Nguyễn Bảo An thủ khoa đầu vào ngành Luật kinh tế, Trường ĐH Luật Hà Nội năm 2025.

Vượt qua áp lực

Ở tuổi 18, tân sinh viên Nguyễn Bảo An có định hướng rõ ràng cho tương lai. Tuy nhiên, để có như bây giờ nữ thủ khoa đã phải trải qua nhiều áp lực.

Bảo An kể: “Em vẫn nhớ có thời điểm lớp 12 ngồi vào bàn học nhưng đầu óc trống rỗng, không thể tiếp thu được gì. Em cảm thấy bất lực mà không biết phải làm sao”.

Thế nhưng thay vì buông xuôi, nữ sinh chọn cách xác định rõ mục tiêu trường đại học và ngành học mà mình hướng tới. Chính sự định hình ấy trở thành ngọn lửa thôi thúc, giúp em lấy lại động lực, biết cách thả lỏng tâm lý và kiên trì học từng chút một, tập trung vào điều cốt lõi.

Với Bảo An, điểm tựa lớn nhất trong suốt chặng đường ôn luyện chính là gia đình. Em xúc động chia sẻ: “Điều em tự hào nhất là luôn có một gia đình ở bên, tin tưởng và ủng hộ mọi lựa chọn. Thầy cô, bạn bè cũng luôn động viên, khích lệ. Chính tình yêu thương ấy đã trở thành sức mạnh giúp em vượt qua những lúc khó khăn nhất để có được thành công hôm nay”.

Cô Nguyễn Thị Mỹ, giáo viên môn Lịch sử, Trường THPT Anh Sơn 1, chia sẻ rằng Bảo An là một trong những học trò để lại cho cô nhiều ấn tượng đặc biệt. Không chỉ học chắc kiến thức, em còn biết cách phân tích, liên hệ và trình bày vấn đề một cách logic, thuyết phục. Theo cô, điều quý giá nhất ở An là tinh thần học tập chủ động, luôn tìm tòi và biết tự đặt ra mục tiêu rõ ràng cho mình.

“Tôi tin rằng với tư duy sắc sảo và sự kiên định ấy, Bảo An sẽ còn tiến xa hơn nữa ở bậc đại học và trong sự nghiệp sau này”, cô Nguyễn Thị Mỹ bày tỏ.

Nhận được sự ủng hộ từ gia đình và thầy cô, An không chỉ nỗ lực cho hiện tại mà còn sớm vạch ra hướng đi rõ ràng cho tương lai. Em chia sẻ, bản thân có niềm yêu thích đặc biệt với lĩnh vực pháp luật, và ngành Luật kinh tế mở ra nhiều cơ hội việc làm thiết thực. Vì thế, em quyết định lựa chọn con đường này.

Bước vào giảng đường đại học, tân sinh viên Bảo An mong muốn được thử sức trong các câu lạc bộ học thuật, tham gia những cuộc thi tranh biện và trau dồi thêm ngoại ngữ. Với niềm say mê phản biện, em tin mình sẽ phát huy tối đa năng lực trong môi trường mới.

Tác giả: Duy Ánh

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn