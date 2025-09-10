Trở thành thủ khoa bác sĩ nội trú từ nguồn cảm hứng của người mẹ

Thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 50 (2025-2028) của Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Trang Linh

Không ngủ quên trên chiến thắng

Tân bác sĩ Vũ Ngọc Duy từng được tuyển thẳng vào ngành Y khoa của Trường Đại học Y Hà Nội với giải Nhì của Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Toán. Sau 6 năm miệt mài học tập, Ngọc Duy tốt nghiệp loại giỏi với điểm trung bình 8,11/10, là một trong 46 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của trường.

Chia sẻ về lý do chọn con đường y khoa, Ngọc Duy cho biết một phần cảm hứng đến từ gia đình, khi mẹ là bác sĩ nhãn khoa, anh trai là điều dưỡng ở bệnh viện tuyến huyện cũ.

"Từ khi còn bé, ấn tượng của tôi với nghề là hình ảnh mẹ đã đang ăn cơm cũng phải gác đũa khi bệnh viện gọi. Tôi đã biết đây là ngành học vất vả, nhưng cũng đi kèm với niềm vui. Bởi tôi cảm nhận được sự hạnh phúc của mẹ mỗi khi có bệnh nhân được điều trị. Đây là niềm vui khác biệt so với các ngành nghề khác".

Từ học kỳ 2 năm thứ 5, Ngọc Duy chính thức tập trung ôn thi bác sĩ nội trú. Sáng học ở bệnh viện, chiều học lý thuyết ở giảng đường, buổi tối ôn thi tại nhà. Những năm cuối vừa ôn thi cho các môn học ở trường, vừa đặt mục tiêu mỗi tuần học một môn cho kỳ thi nội trú.

Bác sĩ Vũ Ngọc Duy cùng gia đình. Ảnh: NVCC

Ngọc Duy cho rằng nếu học chắc cơ sở sẽ nắm được lâm sàng, chắc lâm sàng sẽ thấy phần cơ sở có ý nghĩa. Do đó, nam bác sĩ đã cố gắng kết hợp cả kiến thức cơ sở và lâm sàng, đến khi ôn tập lại sẽ nhẹ nhàng hơn.

Chia sẻ về việc phân bổ thời gian trong quá trình ôn thi, Ngọc Duy cho biết phần lớn thời gian trong ngày chỉ dành cho việc học. "Buổi sáng 7 giờ đến giảng đường học tới 22 giờ 30, chủ yếu ăn uống tại canteen trường. Mỗi ngày có thể học 13 tiếng ở trường, tối đến về nhà tắm rửa sau đó tiếp tục học".

Hành trình của Ngọc Duy đã kết trái ngọt khi xuất sắc đạt 25,09/30 điểm, trở thành thủ khoa của kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 50 - kỳ thi "khắc nghiệt nhất" đối với sinh viên trường y.

Tân bác sĩ nhớ lại cảm xúc khi biết mình là thủ khoa: "Kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường đại học Y Hà Nội diễn ra ngày 16/8, đến 27/8 có kết quả. Khoảng 3 giờ chiều, tôi đang ở nhà thì nhận được hàng loạt tin nhắn chúc mừng từ bạn bè. Bấm vào xem mới biết mình là thủ khoa bác sĩ nội trú. Tôi và mẹ vỡ òa vì vui mừng".

Ngày 9/9, Ngọc Duy là người đầu tiên đăng ký chuyên ngành bác sĩ nội trú. Chưa đầy 30 giây tân bác sĩ đã dõng dạc lựa chọn: "Vũ Ngọc Duy, số thứ tự 01, chuyên ngành sản phụ khoa, Trường đại học Y Hà Nội".

Theo Ngọc Duy, việc trở thành thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú là niềm vui lớn, kết quả này không chỉ nhờ nỗ lực của bản thân mà còn đi kèm với sự may mắn.

Trong 3 năm học tới, Ngọc Duy đặt mục tiêu cố gắng tích lũy thật nhiều kiến thức để trở thành một bác sĩ trong tương lai.

Bác sĩ Vũ Ngọc Duy lựa chọn chuyên ngành Sản phụ khoa cho hành trình bác sĩ nội trú. Ảnh: Trang Linh

Kỳ thi bác sĩ nội trú với nhiều đổi mới

Giáo sư. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cho biết kỳ thi bác sĩ nội trú năm nay có nhiều điểm đặc biệt so với các năm trước. Đầu tiên, số lượng thí sinh dự thi đông nhất từ trước đến nay với gần 1.000 thí sinh trong khi số lượng chỉ tiêu bác sĩ nội trú chỉ hơn 400. Do đó, kỳ thi năm nay cũng có tỉ lệ cạnh tranh lớn nhất từ trước tới nay.

Thứ hai, đây là khóa bác sĩ y khoa đầu tiên của trường học theo chương trình mới. Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội chia sẻ: "Vì là chương trình mới nên kỳ thi bác sĩ nội trú năm nay cũng mới hoàn toàn. Kỳ thi bác sĩ nội trú năm nay sử dụng ngân hàng đề thi với 2.000 câu hỏi mới hoàn toàn ở tất cả các bộ môn, từ cơ sở đến lâm sàng. Vì vậy, kỳ thi năm nay đánh giá sát nhất năng lực học của các tân bác sĩ".

Tác giả: Trang Linh

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn