Công an làm rõ vụ nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh tại lớp học ở Lào Cai

Video

Liên quan clip hai nữ sinh xảy ra xô xát gây xôn xao mạng xã hội, ngày 10-1, UBND xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai phát đi thông cáo cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 13h15 ngày 9-1, tại Trường tiểu học và THCS Khai Trung.