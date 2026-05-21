Nghệ An đảm bảo an toàn, nghiêm ngặt đến từng khâu tổ chức thi tuyển sinh lớp 10

Ông Nguyễn Văn Khoa – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An nhấn mạnh công tác đảm bảo an toàn thi tuyển sinh lớp 10. Ảnh: Hồ Lài

Ông Nguyễn Văn Khoa – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An chủ trì hội nghị. Cùng dự có các hiệu trưởng, hiệu phó là điểm trưởng, phó điểm trưởng tại 69 hội đồng thi trong toàn tỉnh.

Khẩn trương rà soát toàn bộ điều kiện tổ chức thi

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Nghệ An năm nay có 69 hội đồng coi thi với 73 điểm thi, có 49.372 thí sinh đăng ký dự thi. Ngành giáo dục huy động 69 chủ tịch hội đồng thi, 5.403 giám thị và giám sát, tổng cộng hơn 7.000 người tham gia phục vụ kỳ thi.

Theo ông Trần Văn Nga – Trưởng phòng Quản lý chất lượng Sở GD&ĐT Nghệ An, năm nay là năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp nên công tác triển khai thi tuyển sinh lớp 10 nảy sinh những vấn đề mới. Số lượng thí sinh tăng mạnh với hơn 10.000 em so với năm trước, kéo theo áp lực lớn về nhân lực và cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, trong đó khó khăn nhất là huy động giáo viên tham gia coi thi.

Hội nghị triển khai công tác thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Nghệ An năm học 2026-2027. Ảnh: Hồ Lài

Trước thực tế trên, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát toàn bộ điều kiện tổ chức thi, từ cơ sở vật chất, hồ sơ thí sinh đến hệ thống camera giám sát, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và phương án y tế. Các công trình xây dựng trong khu vực trường học phải tạm dừng trong thời gian diễn ra kỳ thi để bảo đảm an toàn.

Sở cũng lưu ý việc điều động cán bộ coi thi được thực hiện hoàn toàn bằng phần mềm trộn ngẫu nhiên trong phạm vi địa bàn cũ, bảo đảm khách quan, minh bạch. Các đơn vị không can thiệp vào việc phân công cán bộ làm nhiệm vụ thi.

Theo kế hoạch, ngày 23/5 các hội đồng nhận đề thi theo quy định bảo mật; ngày 24/5 tổ chức họp triển khai quy chế và tập huấn nghiệp vụ. Sáng 25/5 thí sinh thi môn Ngữ văn, chiều thi Ngoại ngữ; sáng 26/5 thi môn Toán. Đối với Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, kỳ thi chuyên sẽ tổ chức chiều 28/5.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra sai sót trong khâu phát đề, thu bài, niêm phong và vận chuyển bài thi. Các hội đồng thi phải thực hiện nghiêm việc bốc thăm, đánh số báo danh, phân công giám thị và quy trình coi thi theo đúng quy chế, “không sáng tạo thêm”.

Chủ tịch hội đồng thi, trưởng điểm thi tham dự hội nghị. Ảnh: Hồ Lài

Một trong những nội dung được đặc biệt lưu ý năm nay là phòng chống gian lận công nghệ cao. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã cảnh báo nguy cơ thí sinh sử dụng thiết bị thu phát sóng, trí tuệ nhân tạo (AI) để giải đề và phát tán đề thi lên mạng xã hội. Vì vậy, các điểm thi được yêu cầu kiểm tra kỹ khu vực phòng thi, nhà vệ sinh, hệ thống camera giám sát hoạt động liên tục 24/24 giờ.

Công tác tập huấn cho cán bộ coi thi cần được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Quá trình coi thi, các giám thị nhắc nhở thí sinh kỹ trước giờ làm bài, đặc biệt đối với các lỗi tô sai mã đề, số báo danh trên phiếu trả lời trắc nghiệm khiến máy không thể chấm bài.

Ngoài ra, các địa phương miền núi được yêu cầu chủ động phương án hỗ trợ học sinh vùng khó khăn, đề phòng mưa lũ, sạt lở; bố trí nơi ăn ở cho thí sinh ở xa để bảo đảm tất cả học sinh đều có điều kiện tham gia kỳ thi.

Quy trình ra đề thi, chấm thi nghiêm ngặt

Tại hội nghị, các điểm trưởng cũng trao đổi, làm rõ một số vấn đề liên quan đến công tác tổ chức coi thi như: vấn đề bảo quản, vận chuyển đề thi, bài thi đối với hội đồng thi có 2 điểm thi; huy động, tập huấn cho cán bộ coi thi đối với xã phường có nhiều hội đồng thi; phương án niêm phong các thiết bị có kết nối mạng Internet có sẵn trong phòng thi như tivi, máy tính bàn, camera…; phối hợp các lực lượng an ninh, y tế trong tổ chức coi thi…

Nguyễn Văn Khoa – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồ Lài

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Khoa – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động, tích cực của các nhà trường trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Văn Khoa cũng cho biết, kỳ thi năm nay có một số điểm mới trong điều hành kỳ thi. Theo đó, các hội đồng thi sẽ được kiện toàn lại theo hướng tăng cường tính độc lập, khách quan. Sau khi hoàn tất bàn giao cơ sở vật chất và hồ sơ, chủ tịch hội đồng thi và thư ký sẽ được điều động giữa các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, công tác ra đề và chấm thi tiếp tục được siết chặt.

Với tính chất quan trọng của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, để đảm bảo công bằng, khách quan, không để xảy ra sai sót, lãnh đạo Sở khẳng định quy trình ra đề thi được thực hiện nghiêm ngặt, bảo mật tuyệt đối. Việc chấm thi sẽ áp dụng hình thức chấm hai vòng độc lập, cách ly, có giám sát chặt chẽ nhằm bảo đảm công bằng và minh bạch.

Ông Nguyễn Ánh Dương - Chủ tịch Hội đồng thi Trường THPT Nghi Lộc 5 (Văn Kiều, Nghệ An) đặt câu hỏi về việc huy động giáo viên tham gia coi thi tuyển lớp 10. Ảnh: Hồ Lài

Trong quá trình triển khai, bên cạnh công tác chuyên môn, Sở cũng yêu cầu các trường rà soát đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để được hỗ trợ, quan tâm tới những thí sinh ở xa, hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo không để thí sinh nào bị bỏ lại phía sau.

Trước kỳ thi vào lớp 10, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cũng yêu cầu toàn ngành tuyệt đối tránh tâm lý chủ quan, làm việc theo “kinh nghiệm”. Công tác coi thi cần nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế nhưng đồng thời tạo tâm lý thoải mái, bình tĩnh cho thí sinh dự thi. Bên cạnh đó, cần đề cao tinh thần trách nhiệm để kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả tốt.

Đến nay Sở GD&ĐT Nghệ An đã hoàn thành việc thành lập ban chỉ đạo thi, ban hành kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh lớp 10, phương án phối hợp với công an, y tế và các địa phương. Hiện toàn ngành đang tập trung toàn lực cho khâu cuối cùng là tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, bảo đảm quyền lợi cho gần 50.000 thí sinh trên toàn tỉnh.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn