Khai trương Cổng giáo dục số Nghệ An

Dự chương trình có: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan...

Việc đưa vào vận hành Cổng giáo dục số được xem là bước đi quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số toàn diện của ngành giáo dục Nghệ An, hướng tới xây dựng hệ sinh thái quản trị, dạy học và học tập thông minh, hiện đại, liên thông và đồng bộ trên toàn tỉnh.

Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và phát triển. Thời gian qua, ngành giáo dục Nghệ An đã chủ động triển khai các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về chuyển đổi số, từng bước xây dựng nền tảng dữ liệu tập trung phục vụ quản lý, điều hành và tổ chức dạy học.

Theo đó, Cổng giáo dục số Nghệ An được xây dựng như một “trung tâm số” của toàn ngành, kết nối liên thông với Trung tâm Điều hành giáo dục IOC và hệ sinh thái giáo dục số vnEdu. Đây được xác định là hạ tầng cốt lõi, đóng vai trò nền tảng trong chiến lược chuyển đổi số toàn diện của ngành giáo dục Nghệ An.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Khoa phát biểu tại lễ khai mạc.



Hệ thống hiện tích hợp hơn 36 phân hệ nghiệp vụ với trên 500 tính năng chuyên môn, phục vụ toàn diện công tác quản lý, điều hành và dạy học. Nhiều tiện ích được tích hợp trên nền tảng như quản lý công việc, thi đua - khen thưởng, quản lý cơ sở vật chất, văn bằng chứng chỉ, học bạ số, tuyển sinh trực tuyến, học trực tuyến, sổ liên lạc điện tử… Qua đó hình thành hệ sinh thái dữ liệu tập trung, thống nhất và đồng bộ trong toàn ngành giáo dục tỉnh.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Khoa cho rằng, để hệ thống phát huy hiệu quả thực chất, các cơ sở giáo dục và đội ngũ cán bộ, giáo viên cần chủ động tiếp cận, làm chủ công nghệ; thực hiện nghiêm túc việc số hóa, cập nhật dữ liệu bảo đảm nguyên tắc “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”.

Cùng với đó, các đơn vị chuyên môn phải bám sát cơ sở, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai; không để công nghệ trở thành rào cản hoặc tạo áp lực cho hoạt động dạy và học.

Ngành giáo dục Nghệ An cũng định hướng tiếp tục hoàn thiện các giao thức mở để tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), xây dựng hệ thống cảnh báo sớm và cá nhân hóa lộ trình học tập cho học sinh trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành phát biểu.

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của ngành giáo dục trong tiên phong thực hiện chuyển đổi số. Đồng thời khẳng định, với quyết tâm đổi mới, sự đồng hành của các cấp, ngành và đội ngũ nhà giáo, giáo dục Nghệ An sẽ có bước phát triển mạnh mẽ trong môi trường giáo dục thông minh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu việc chuyển đổi số phải đi vào thực chất, lấy hiệu quả phục vụ người học và giáo viên làm trung tâm; dữ liệu đầu vào phải bảo đảm chính xác để phục vụ phân tích, điều hành và hoạch định chính sách. Mục tiêu cuối cùng là giảm áp lực thủ tục hành chính, tạo điều kiện để giáo viên tập trung cho công tác chuyên môn, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Cổng giáo dục số Nghệ An được vận hành tại địa chỉ https://giaoducso.nghean.gov.vn, hướng tới mục tiêu xây dựng nền giáo dục số toàn diện đến năm 2030, trong đó công nghệ trở thành động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Phan Diệp

Nguồn tin: daibieunhandan.vn