Việt Nam đứng thứ 2 tại Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương

Ngày 20/5, Bộ Giáo dục Đào tạo (GD&ĐT) đã nhận được thông tin về kết quả chính thức của Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương (APIO) năm 2026 do Đài Loan (Trung Quốc) đăng cai tổ chức.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 6 học sinh được tham gia xét giải; kết quả 100% học sinh đều đoạt huy chương, gồm: 2 HCV, 4 HCB.

Kết quả cụ thể như sau: Em Nguyễn Hữu Tuấn và em Nguyễn Bùi Đức Dũng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cùng đoạt HCV.

Em Nguyễn Khánh Phúc, học sinh lớp 10, Trường Trung học phổ thông Chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình; em Thái Văn Gia Kiên, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; em Đặng Huy Hậu, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông Chuyên Thăng Long, tỉnh Lâm Đồng và em Lê Phạm Duy Khoa, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cùng đoạt HCB.

Kết quả xuất sắc của học sinh Việt Nam tại Olympic Tiin học Châu Á Thái Bình Dương năm 2026 tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong khu vực Đông Nam Á.

Kỳ thi Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 20 được tổ chức từ ngày 9/5 đến ngày 10/5/2026 với sự tham gia 37 đoàn thuộc các quốc gia và vùng lãnh thổ với 1.043 thí sinh tham gia dự thi và 187 thí sinh được tham gia xét giải, trong đó có 16 thí sinh đạt HCV, 47 thí sinh đạt HCB, 93 thí sinh đạt HCĐ. Kỳ thi APIO ngày càng khẳng định được uy tín và vị thế nên có nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác đăng ký tham dự.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi gồm 15 thí sinh, thi trực tuyến tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Theo quy định của Ban Tổ chức Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương, Việt Nam được chọn 6 thí sinh đạt điểm cao nhất tham gia xét giải.

Với kết quả 6/6 học sinh đoạt giải với 2 HCV, 4 HCB, đội tuyển Olympic Tin học Việt Nam xuất sắc đứng thứ 2 toàn đoàn (đồng hạng với Nhật Bản) sau đội tuyển Nga đứng thứ nhất. Thành tích này giúp Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong khu vực Đông Nam Á. Căn cứ vào kết quả thi APIO, 4 thí sinh sẽ được lựa chọn để đại diện quốc gia tham dự kỳ thi Olympic Tin học quốc tế (IOI) năm 2026.

Đề thi năm nay được đánh giá là khó và mới, với 2/3 bài dạng mới với nhiều hướng tiếp cận linh hoạt và sáng tạo. Tuy nhiên, Đội tuyển Olympic Việt Nam đã có những học sinh đạt thành tích xuất sắc như em Nguyễn Hữu Tuấn đạt HCV, xếp hạng thứ 6 và em Nguyễn Bùi Đức Dũng đạt HCV, xếp hạng thứ 11.

Thành tích xuất sắc của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại APIO 2026 tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông; đồng thời, khẳng định hướng đi đúng trong công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi của Bộ GD&ĐT.

Với các kết quả đạt được trong các kỳ Olympic Tin học quốc tế và khu vực qua nhiều năm càng khẳng định học sinh Việt Nam có năng khiếu, tư duy về Khoa học máy tính thuộc top đầu trong khu vực.

Tác giả: Huyền Thanh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân