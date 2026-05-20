Phụ huynh "tố" nhà trường gây sức ép cho học sinh chỉ vì thắc mắc điểm thi

Gần nửa năm nay, một học sinh lớp 8 tại Trường THCS Bình Chuẩn 2, phường Thuận Giao, TPHCM, được cho là liên tục chịu áp lực tâm lý sau vụ việc liên quan đến điểm số môn ngữ văn.

Phụ huynh đã gửi đơn kiến nghị đến cơ quan quản lý giáo dục để phản ánh sự việc.

Theo phản ánh của chị P.N.L. (phụ huynh em Đ.P.), sự việc bắt đầu từ học kỳ I năm học này. Sau khi giáo viên bộ môn ngữ văn công bố điểm, nữ sinh cho rằng kết quả chưa phù hợp vì giáo viên từng nói rằng sẽ cộng điểm cho học sinh tích cực phát biểu.

"Khi con hỏi về điểm số, giáo viên nhìn con với ánh mắt thiếu thiện cảm và nói: 'Em có muốn biết điểm thấp hay cao không? Em cứ chờ học kỳ II đi rồi em sẽ thấy… Sau hôm đó, con bé về nhà rất buồn, im lặng nhiều ngày liền, tâm lý bị ảnh hưởng trong sinh hoạt hằng ngày"- chị L. kể.

Theo phụ huynh, trước đó, giáo viên từng hứa sẽ cộng điểm cho học sinh tích cực phát biểu trong lớp. Tuy nhiên, khi công bố điểm, nữ sinh không được cộng như kỳ vọng, khiến em bức xúc và bị áp lực tâm lý.

Gia đình sau đó đã liên hệ và nhắn tin đề nghị hiệu trưởng nhà trường hỗ trợ tháo gỡ để học sinh ổn định tinh thần, tiếp tục học tập. Tuy nhiên, theo phản ánh, sau hai ngày, hiệu trưởng cùng giáo viên bộ môn đã mời nữ sinh lên văn phòng làm việc hai lần trong cùng một buổi học để làm rõ sự việc.

"Con tôi phải đứng gần một giờ trong hai lần làm việc, chân tay run rẩy nhưng không được mời ngồi hay động viên tinh thần. Trong khi đó, hiệu trưởng và giáo viên ngồi để chất vấn cháu" - chị L. nói.

Phụ huynh cho biết nữ sinh là liên đội trưởng, tích cực tham gia các phong trào Đội và hoạt động của trường, thành phố. Tuy nhiên, sau sự việc, em trở nên sợ hãi, không muốn đến trường.

Chị L. cho rằng nhiều lần kiến nghị hiệu trưởng xem xét, xử lý công bằng và hỗ trợ tâm lý cho học sinh nhưng chưa nhận được phản hồi thỏa đáng.

"Tôi chỉ mong cơ quan quản lý giáo dục can thiệp để xử lý đúng người, đúng việc; đảm bảo quyền lợi học sinh và yêu cầu giáo viên, hiệu trưởng xin lỗi gia đình"- chị nói.

Trước đó, phụ huynh đã gửi đơn phản ánh đến UBND phường Thuận Giao nhưng cho rằng chưa nhận được phản hồi phù hợp. Theo chị L., địa phương giải thích do hiệu trưởng mới nhận công tác và thời điểm trùng giai đoạn sáp nhập nên còn nhiều khó khăn trong quản lý.

Ngày 20-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Chủ tịch UBND phường Thuận Giao Võ Huỳnh Ngọc Thủy, cho biết đã tiếp nhận đơn phản ánh của phụ huynh và đang giải quyết theo quy trình, sẽ thông tin cụ thể sau khi xác minh với nhà trường.

Hiện vụ việc tiếp tục được phụ huynh kiến nghị đến các cơ quan chức năng để xem xét, làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Tiến

Nguồn tin: Báo Người Lao Động