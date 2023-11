Nữ sinh lớp 10 bị bạn đánh chai bia vào đầu bất tỉnh

Ngày 4-11, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đô Lương, cho biết đã nhận được báo cáo của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đô Lương về vụ việc nữ sinh lớp 10 bị các bạn nữ đánh hội đồng.

Nữ sinh lớp 10 bất tỉnh do bị bạn cùng trường dùng chai bia đập vào đầu

Sự việc xảy ra do xích mích giữa 2 nhóm nữ sinh lớp 10D và lớp 10G, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đô Lương.

Chiều 23-9, hai nhóm này hẹn nhau ra đoạn đường mới thuộc xóm Hội Tâm, xã Thịnh Sơn để đánh nhau. Trong đó, nhóm của Hải Y. (15 tuổi, lớp 10D) có nhiều bạn nam của Trường THPT Duy Tân đi cùng. Còn nhóm của Nguyễn Thị Lê N. (15 tuổi, lớp 10G) có 2 bạn cùng lớp đi cùng là Nguyễn Thị Nh.; Trần Thị Th.. Ngoài ra, có một số học sinh khác biết được thông tin đánh nhau nên đã đi xem.

Trước khi đến điểm hẹn đánh nhau, Nguyễn Thị Nh. đã chuẩn bị sẵn 2 chai bia ở nhà bỏ vào cốp xe máy. Khi 2 nhóm có mặt ở điểm hẹn, Nh. đã đưa cho Hải Y. (10D) 1 chai bia để 2 bên mỗi người 1 chai đánh nhau cho công bằng nhưng Hải Y. không chịu. Sau đó, Hải Y. đòi đánh tay đôi với từng bạn.

Video nữ sinh lớp 10 bị bạn đánh hội đồng bất tỉnh.

Lượt đầu diễn ra giữa Hải Y. và Lê N., kết quả Lê N. đánh không lại nên rút ra, Th. được thay vào, tuy nhiên, cũng bị Hải Y. áp đảo. Khi thấy Th. bị Hải Y. đè người xuống đất không thể dậy được thì Nguyễn Thị Nh. đã chạy lại dùng chai bia đập vào đầu Hải Y. khiến cho chai bia vỡ và nữ sinh này bất tỉnh. Khi thấy Hải Y. gục xuống đường, Th. đã bật dậy và tát vào mặt thêm 2 cái.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin trên các trang mạng xã hội xuất hiện đoạn video dài 33 giây ghi lại cảnh xô xát giữa 1 học sinh nữ và nhóm bạn. Nữ sinh mặc áo đen đã bị nhóm học sinh nữ túm tóc, dùng dép đánh vào đầu, nằm bất tỉnh trên đường. Thời điểm nữ sinh này bị đánh, xung quanh có rất nhiều bạn học sinh nam, nữ chứng kiến. Một người đã dùng điện thoại quay lại sự việc.

Sau khi xem video, nhiều người bức xúc, bất bình trước hành vi bạo lực của các nữ sinh. Qua tìm hiểu được biết sự việc xảy ra tại xã Thanh Sơn, huyện Đô Lương, các học sinh liên quan đến vụ việc học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đô Lương, Nghệ An.

