Nữ sinh Khơ Mú giành học bổng ‘Trái tim sư tử’ trị giá 1 tỷ đồng

Nữ sinh dân tộc Khơ Mú Ốc Thị Quỳnh Anh xuất sắc giành học bổng ‘Trái tim sư tử’ 1 tỷ đồng.

Vượt lên nghịch cảnh

Nữ sinh quê ở huyện miền núi Tương Dương (Nghệ An) vàcó hoàn cảnh éo le. Bố đi làm thuê, mẹ không may vướng vòng lao lý, nhưng bằng nỗ lực không ngừng, Ốc Thị Quỳnh Anh đã trở thành chủ nhân của học bổng Trái tim Sư tử năm 2024 do Trường ĐH Anh quốc Việt Nam (BUV) trao tặng.

Quỳnh Anh kể, có những ngày, cả gia đình không đủ mấy nghìn đồng để mua thức ăn. Món ăn “truyền thống” của cả nhà đu đủ xanh xào và lạc rang. Lên 4 tuổi, Quỳnh Anh phải theo bác ruột về TP Vinh (Nghệ An) nhằm giảm “gánh nặng” cho gia đình.

Học kỳ 2 năm lớp 9, Quỳnh Anh quay trở lại học tập tại Tương Dương cùng gia đình. Đó cũng là khoảng thời gian nhiều biến cố nhất, khiến gia đình em suy sụp. Cuối lớp 9, hai người đàn ông lạ mặt đến nhà dẫn mẹ em đi. Em bồn chồn, khóc không thành tiếng, bố đang đi làm thuê cũng tất tả chạy về. Không ngờ đấy là chuyến đi dài của mẹ, kéo dài 11 năm", Quỳnh Anh nhớ lại.

Hơn một năm sau, gia đình bán nhà, bố và hai em về quê Đô Lương với nhà nội, cách Tương Dương khoảng100km, còn Quỳnh Anh ở trọ ký túc xá Trường THPT Tương Dương 1 để tiện cho học tập.

Chia sẻ về hành trình đến với học bổng Trái tim sư tử, Quỳnh Anh bộc bạch, em viết bài luận không theo bất cứ khuôn mẫu nào. "Tôi vừa đi thăm mẹ từ nhà tù về". Đó là câu đầu tiên trong bài luận mà Quỳnh Anh ứng tuyển học bổng "Trái tim Sư tử" của BUV. Cứ thế, những cảm xúc được viết ra từ trái tim của sinh nữ khi kể về biến cố cuộc đời mình. “Có lẽ sự chân thành đã giúp em có thêm “điểm cộng” – Quỳnh Anh bày tỏ.

Tham gia dự án "Nuôi em"- một trong những dự án thiện nguyện thu hút nhiều bạn trẻ, nhiều lần Quỳnh Anh ước mơ mình trở thành diễn giả để truyền cảm hứng cho các bạn trẻ người dân tộc thiểu số dám vươn lên thực hiện ước mơ.

"Đừng bao giờ vin vào sự nghèo khổ, bởi cái nghèo, cái khổ không đáng là lý do để các em bỏ học hoặc từ bỏ ước mơ". Quỳnh Anh rất thích câu nói này và lấy làm cảm hứng khi tham gia các hoạt động cộng đồng.

3 năm học ở Trường THPT Tương Dương 1, Quỳnh Anh đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Nữ sinh cũng đạt nhiều thành tích xuất sắc như: giải Nhì môn Ngữ văn cấp trường; giải Khuyến khích môn tiếng Anh cấp trường; giải Ba môn ngữ văn cấp tỉnh.

Ốc Thị Quỳnh Anh chia vui cùng gia đình tại buổi trao tặng học bổng do BUV tổ chức.

Truyền cảm hứng cho các bạn gái dân tộc thiểu số

Bằng niềm đam mê và mong muốn vượt ra khỏi “lũy tre làng”, Quỳnh Anh đã nỗ lực không ngừng trong học tập. Năm 2021, nhờ xét tuyển kết hợp giải 3 học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp tỉnh và học bạ THPT, Quỳnh Anh đỗ vào khoa Ngôn ngữ Anh của Trường ĐH Hà Nội.

Lần đầu tiên ra Hà Nội, Quỳnh Anh áp lực bởi nhiều bạn siêu giỏi, trong khi xuất phát điểm của mình không cao. Ngoài giờ học, em còn phải kiếm việc làm thêm từ dạy thêm, bán hàng… để có thể trang trải cuộc sống và học tập.

Năm 2022, Quỳnh Anh là sinh viên duy nhất của Trường ĐH Hà Nội lọt vào danh sách 142 sinh viên dân tộc thiểu số có thành tích học tập tiêu biểu được tuyên dương toàn quốc năm 2022.

Em nỗ lực tham gia nhiều dự án cộng đồng và đặt mục tiêu cố gắng hết sức. Thay vì mong ước kiếm được hàng nghìn USD/tháng, em đặt mục tiêu mang đến nhiều hạnh phúc cho những người xung quanh", Quỳnh Anh cho hay.

Cuối năm 2023, ông ngoại mất, chỗ dựa tinh thần và vật chất của Quỳnh Anh không còn nên em quyết định bảo lưu kết quả, tìm hướng đi khác. Trong thời gian bảo lưu, em tìm kiếm các khóa học bổng ở trường khác. Bằng nỗ lực, Quỳnh Anh đạt học bổng "Trái tim Sư tử" từ BUV năm 2024.

Quỳnh Anh cho hay, em sẽ theo học chuyên ngành Quản trị marketing của BUV. Đây là ngành dành cho những người năng động, muốn học hỏi và có thể học hỏi được nhiều điều. Điều đó phù hợp với tính cách của em, cũng là tiền đề giúp em thực hiện được ước mơ trở về xây dựng quê hương và giới thiệu văn hóa Việt Nam tới bạn bè khắp thế giới.

“Ngoài ra, em muốn tiếp thêm động lực cho các bạn gái dân tộc thiểu số nên lựa chọn con đường giáo dục thay vì làm công nhân hoặc kết hôn và sinh con ở tuổi trẻ. Nếu không, những bạn gái ấy sẽ lại rơi vào vòng luẩn quẩn của đói nghèo và khó khăn” - Quỳnh Anh trải lòng.

Cô Nguyễn Thị Thanh, giáo viên chủ nhiệm Quỳnh Anh hai năm lớp 11 và 12 nhận xét, dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Quỳnh Anh luôn là học sinh giỏi toàn diện, năng nổ, nhiệt tình tham gia các hoạt động của nhà trường. Quỳnh Anh cũng là nữ sinh đạt danh hiệu "Học sinh 3 tốt", được tuyên dương toàn tỉnh Nghệ An.

Theo GS.TS Raymond Gordon - Hiệu trưởng Trường ĐH Anh Quốc Việt Nam, ứng viên nhận học bổng là những cá nhân tài năng, đã trải qua quy trình tuyển chọn cạnh tranh và đáp ứng được các tiêu chí xét chọn dựa trên thành tích học tập, kinh nghiệm tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng nổi bật, có phẩm cách tốt, khả năng tư duy lãnh đạo, luôn không ngừng học hỏi để sáng tạo và phát triển và mong muốn đóng góp cho xã hội.

Năm 2024, BUV công bố trao các suất học bổng dành cho những bạn trẻ tài năng đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước với tổng giá trị Quỹ Học bổng lên tới 87 tỷ đồng.

Học bổng Trái tim Sư tử được xây dựng nhằm khuyến khích và tạo động lực những học sinh bất lợi về thể chất, sức khỏe, hoặc có hoàn cảnh gia đình khó khăn biết nuôi dưỡng ý chí kiên cường, trái tim dũng cảm và sức "chiến đấu" phi thường để vượt qua rào cản cá nhân, phấn đấu đạt được thành tích xuất sắc, truyền cảm hứng tích cực đến những người xung quanh.

Tác giả: Minh Phong

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn