Nữ sinh 20 tuổi trở thành quán quân 'Vũ trụ đồng tiền 2025', nhận giải thưởng 1 tỉ đồng

Kết quả, Phạm Thị Mai Hương - sinh viên Trường đại học Hàng hải Việt Nam - đã trở thành quán quân Vũ trụ đồng tiền mùa 2 và nhận giải thưởng trị giá 1 tỉ đồng cùng cơ hội nghề nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Bước sang mùa thứ hai, chương trình tiếp tục ghi nhận sự quan tâm lớn của sinh viên khi thu hút gần 250.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội, hơn 130 triệu lượt tiếp cận đa nền tảng và hơn 300 triệu lượt xem video.

Vũ trụ đồng tiền 2025 do Thời báo VTV phối hợp cùng Moneyverse thực hiện với sự đồng hành từ Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục Thuế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Năm 2025, chủ đề của cuộc thi là “Thiên hà số”, gắn với xu hướng chuyển đổi số và định hướng Bình dân học vụ số.

Sáu thí sinh vào chung kết đến từ các trường đại học ở ba miền, bao gồm Trường đại học Hàng hải Việt Nam, Trường đại học Kiến trúc Hà Nội, Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông, Học viện Tài chính, Trường đại học Thương mại.

Trận chung kết được thiết kế theo mô hình "escape room" (một dạng trò chơi giải thoát) gồm 5 phòng thử thách về kiếm tiền, chi tiêu, tích lũy, đầu tư và bảo toàn tài chính.

Các phần thi yêu cầu thí sinh xử lý tình huống, xây dựng chiến lược và phản ứng nhanh. Một điểm mới của năm nay là sự xuất hiện của giám khảo Multi-Agent AI. Đây cũng là lần đầu tiên trí tuệ nhân tạo tham gia đánh giá tại một game show tài chính trên sóng truyền hình tại Việt Nam.

Trận chung kết năm 2025 cũng ghi nhận những thử thách bổ sung như tranh biện với top 3 mùa 1 và phần giao lưu với doanh nhân Phan Minh Tâm, Chủ tịch Tập đoàn STI Holdings.

Ở vòng cuối, khi cả hai thí sinh đều không giải được câu hỏi về khái niệm “blockchain protocol”, ban tổ chức buộc phải dùng câu hỏi phụ. Tại đây, Phạm Thị Mai Hương giành chiến thắng với cách biệt 1 điểm.

Qua đó Mai Hương giành được danh hiệu quán quân cùng nhiều giải thưởng "khủng", gồm 1 tỉ đồng, cơ hội việc làm tại BIDV và nhiều học bổng giá trị...

