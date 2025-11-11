Cô nữ sinh Việt Đức 40 năm trước sau này thành "sếp lớn" của VTV, từng lọt top 50 người phụ nữ có ảnh hưởng nhất Việt Nam

Mới đây, trường THPT Việt Đức (trước là PTTH Lý Thường Kiệt) (Hà Nội) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập. Nhiều cựu học sinh từ khắp nơi trở về thăm trường, mang theo những kỷ niệm thời áo trắng, trong đó có nhà báo Tạ Bích Loan.

Khi trở lại ngôi trường cũ, cô không giấu được cảm xúc. Những ký ức về ngày đầu tiên bước qua cánh cổng xanh sẫm của trường THPT Việt Đức lại ùa về. Trong tâm trí cô, mỗi tiết học đều là một cung bậc cảm xúc. Trở lại trường trong dịp kỷ niệm 70 năm, nhìn hàng ngàn học sinh từng bước qua cánh cổng giống như mình, cô cảm nhận rõ ràng dòng năng lượng được trao truyền qua các thế hệ.

"Bạn còn nhớ cánh cổng trường năm xưa của mình chứ?

Hãy chia sẻ ấn tượng đầu tiên về cánh cổng trường bạn nhé, có uy nghi như trường mình không? Và thật ra cánh cổng trường nào bạn chọn để bước vào đời cũng đẹp cả thôi, mỗi phút giây tuổi thanh xuân đều sẽ thành kỷ niệm...

Gửi lời chào đến các bạn cùng niên khoá và cùng trường!", nhà báo Tạ Bích Loan chia sẻ.

Trường THPT Việt Đức - nơi nhà báo Tạ Bích Loan từng theo học vừa kỷ niệm 70 năm thành lập trường

Nhà báo Tạ Bích Loan trở lại trường xưa, gặp lại bạn bè của mình

Đã hơn 40 năm kể từ thời điểm nhà báo Tạ Bích Loan tốt nghiệp trường THPT Việt Đức, nhưng những ký ức thời áo trắng vẫn còn in sâu trong tâm trí cô. Tốt nghiệp tại trường THPT Việt Đức, nhà báo Tạ Bích Loan theo học đại học và cao học tại trường Tổng hợp Lomonosov ở Nga.

Sau đó vào năm 1996, cô bắt đầu làm việc tại VTV. Nhà báo Tạ Bích Loan nhanh chóng gây ấn tượng với khán giả nhiều thế hệ qua các chương trình như Bảy Sắc Cầu Vồng, Đường Lên Đỉnh Olympia, Người Đương Thời, Ở Nhà Chủ Nhật, Khởi Nghiệp, Giai Điệu Tự Hào, 60 Phút Mở…

Hình ảnh nhà báo Tạ Bích Loan thời trẻ

Đặc biệt, cô cũng chính là một trong những người đầu tiên phát triển chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia, trong đó có ý tưởng trao vòng nguyệt quế cho người chiến thắng - một biểu tượng quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh Việt Nam.

Nhắc về những ngày đầu tiên cầm trịch chương trình, cô chia sẻ rằng thời điểm đó VTV3 mới ra đời, người dẫn chương trình phải kiêm nhiều vai trò vừa viết kịch bản, vừa đạo diễn, lại vừa dẫn chương trình, nên tính chuyên nghiệp chưa cao. Dù vậy, công việc vẫn đầy hồi hộp và thử thách, mang đến cho cô những niềm vui đặc biệt của sự bỡ ngỡ khi lần đầu trải nghiệm.

Nhà báo Tạ Bích Loan là một trong những người đầu tiên phát triển chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia

Trước khi kế nhiệm Nhà báo Lại Văn Sâm và trở thành Trưởng ban Sản xuất các chương trình Giải trí VTV3 từ năm 2017, cô từng giữ chức Trưởng ban Thanh thiếu niên VTV6, đồng thời là Trưởng bộ môn Phát thanh và Truyền hình thuộc Khoa Báo chí và Truyền thông, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Năm 2017, cô được Forbes Việt Nam bình chọn là một trong 50 phụ nữ có ảnh hưởng nhất Việt Nam. Nhà báo Tạ Bích Loan hiện sở hữu học vị Tiến sĩ Báo chí.

Ngày 1/12/2024, nhà báo Tạ Bích Loan chính thức nghỉ hưu, kết thúc quá trình hơn 29 năm công tác tại Đài truyền hình Việt Nam, trong đó có 16 năm giữ cương vị lãnh đạo, quản lý cấp Ban.

Nhà báo Tạ Bích Loan hiện đã nghỉ hưu tại Đài truyền hình Việt Nam.

Theo nhà báo Tạ Bích Loan, những "cái được" khi gắn bó với truyền hình là nguồn năng lượng từ chính con người Việt Nam, khi được lắng nghe câu chuyện của họ và chia sẻ để nhân lên những bài học hay.

Dù đã nghỉ hưu tại Đài truyền hình Việt Nam nhưng đối với đồng nghiệp, cô được nhận xét là người thân thiện, luôn mang nguồn năng lượng tích cực, cảm hứng khi làm việc chung. Cô cũng đã dìu dắt nhiều BTV, MC nổi tiếng của VTV như Diệp Chi, Đức Bảo, Trần Ngọc, Hoàng Linh, Khánh Vy, Công Tố, Xuân Quỳnh, Tuyết Ngân…

Về đời tư, Nhà báo Tạ Bích Loan kết hôn với chồng người Việt từ khi còn là nghiên cứu sinh ở Nga. Cả hai có hai con: con trai Khuất Hoàng Minh và con gái Khuất Ly Na (sinh năm 1992, hiện làm việc tại VTV).

Tác giả: Đông

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn