Nữ sinh lớp 7 ở Hà Tĩnh bị bạn cùng lớp đánh phải nhập viện

Ngày 11/11, trao đổi với Báo Đại đoàn kết, thầy Phan Trọng Hùng, Hiệu trưởng Trường THCS Hương Giang (xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, một nữ sinh lớp 7 của trường bị bạn nam cùng lớp dùng thước gỗ đánh vào đầu, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Trường THCS Hương Giang nơi xảy ra sự việc.

Theo thông tin ban đầu, sáng 7/11, trong giờ ra chơi, em L.K.L. (học sinh lớp 7C) đang ở sân trường thì bị bạn nam học cùng lớp là C.H.B.L. dùng thước gỗ dài khoảng 40 cm đánh vào đầu.

Khi về nhà, em L. có biểu hiện mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn nên kể lại sự việc cho người thân. Mẹ nữ sinh sau đó đưa con đến Trung tâm Y tế Hương Khê để điều trị, rồi xin chuyển ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục theo dõi.

“Qua hỏi thăm, mẹ em L. cho biết con gái kể lại bị bạn đánh vào đầu và người. Bình thường sức khỏe em L. yếu, nay bị đánh khiến tâm lý ảnh hưởng, gia đình rất lo lắng”, thầy Hùng nói.

Về phía học sinh B.L., Hiệu trưởng cho biết, nam sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, sống với ông bà ngoài 80 tuổi, thường trêu chọc và đánh bạn. Trước đó, em từng nhiều lần gây gổ, song chưa trường hợp nào khiến bạn phải nhập viện.

“Trường hợp của em B.L. cũng rất nan giải. Ông bà từng xin cho em nghỉ học, nhưng nhà trường mong muốn tạo cơ hội giáo dục để em thay đổi hành vi”, thầy Hùng chia sẻ.

Theo thầy Hùng, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã phối hợp với Công an xã Hương Phố mời phụ huynh của hai học sinh lên làm việc. Do em L. hiện vẫn đang được các bác sĩ theo dõi và chưa có kết luận cụ thể về tình trạng sức khỏe, nên nhà trường chưa đưa ra hình thức kỷ luật đối với học sinh C.H.B.L.

