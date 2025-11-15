Giáo sư Việt nhập tịch Hàn Quốc diện nhân tài xuất sắc

Theo The Korea Times, ông Nguyễn Xuân Mừng là giáo sư gốc Việt tại Khoa Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ của Đại học Sejong. Ông được cấp quyền công dân theo diện nhân tài xuất sắc sau hơn 10 năm thúc đẩy nghiên cứu và giáo dục tại Hàn Quốc.

“Việc nhập quốc tịch không chỉ là nhận quyền công dân mà còn là khoảnh khắc tôi chắc chắn Hàn Quốc là ngôi nhà thứ hai của mình. Đây là sự ghi nhận cho những khó khăn tôi đã trải qua và sự nỗ lực của tôi”, giáo sư Mừng chia sẻ.

Sau khi nhập quốc tịch, giáo sư Nguyễn Xuân Mừng cho biết cảm thấy có trách nhiệm mạnh mẽ trong việc đóng góp trực tiếp vào sự phát triển khoa học của Hàn Quốc với tư cách là một công dân, chứ không chỉ là một nhà nghiên cứu nước ngoài.

Giáo sư Nguyễn Xuân Mừng được cấp quyền công dân theo diện nhân tài xuất sắc. Ảnh: The Korea Times.

Một học giả khác cũng được cấp quốc tịch Hàn Quốc là Mugahed Al-Antari, giáo sư người Thổ Nhĩ Kỳ tại Khoa Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu, Đại học Sejong. Hiện ông dẫn dắt Phòng thí nghiệm Giải pháp Thông minh Trí tuệ Nhân tạo tại trường và dẫn dắt các nghiên cứu hợp tác quốc tế. Ông cũng là người đứng đầu dự án nghiên cứu chung Hàn Quốc - Thổ Nhĩ Kỳ, phát triển nền tảng chẩn đoán thông minh dựa trên AI.

Sáng kiến Quốc tịch đa dạng cho Nhân tài Xuất sắc (MCOT) cho phép cấp quốc tịch với các yêu cầu được nới lỏng đối với những cá nhân xuất sắc trong các lĩnh vực như khoa học, nghệ thuật, thể thao và nghiên cứu.

Chương trình nhằm hỗ trợ các học giả tầm cỡ thế giới định cư và làm việc lâu dài tại Hàn Quốc bằng cách cho phép song tịch, từ đó giúp họ đóng góp vào sự phát triển và đổi mới của đất nước.

Đại học Sejong nhấn mạnh rằng sự đa dạng về văn hóa và học thuật của các giảng viên nước ngoài đang mang lại năng lượng mới cho môi trường nghiên cứu của trường.

Bằng việc chủ động tận dụng sáng kiến MCOT của chính phủ, cho phép song tịch, trường mong muốn tạo ra môi trường ổn định. Từ đó, các học giả tầm cỡ thế giới có thể toàn tâm toàn ý vào giảng dạy và nghiên cứu, đồng thời củng cố chỗ đứng vững chắc trong xã hội và học thuật Hàn Quốc.

Đại học Sejong tận dụng sáng kiến MCOT để tạo ra môi trường ổn định cho các học giả giảng dạy và nghiên cứu. Ảnh: Sejong University.

Tác giả: Linh Chi

Nguồn tin: znews.vn