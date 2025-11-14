Vụ loạt bài thi IELTS bị sửa điểm: Các trường ĐH đang rà soát, chờ hướng dẫn của Bộ GD- ĐT

Động thái này bắt nguồn từ việc tổ chức IELTS quốc tế xác nhận có "sự cố kỹ thuật" khiến kết quả thi của một số thí sinh không còn chính xác. IELTS khẳng định chỉ có khoảng 1% bài thi gặp lỗi và không công bố con số cụ thể, tuy nhiên sự cố này đã khiến nhiều người lo lắng.

Ngoài mục đích du học, định cư, xin học bổng... IELTS được dùng trong xét tuyển đầu vào và chuẩn đầu ra đại học. Ảnh: AI

Trao đổi với phóng viên sáng 14 -11, đại diện Trường ĐH Công thương TP HCM, cho biết số lượng thí sinh trúng tuyển có sử dụng IELTS trong 2 năm nay của trường khoảng 1.000 sinh viên. Nhà trường sẽ tiến hành rà soát và có văn bản thông báo đến sinh viên trong thời gian sớm nhất. Về hướng xử lý, nhà trường đang chờ Bộ GD- ĐT hướng dẫn.

Đại diện Trường ĐH Công nghiệp TP HCM cũng cho hay đang chờ hướng dẫn từ Bộ GD- ĐT, đồng thời tiến hành rà soát lại toàn bộ. Số lượng sinh viên sử dụng IELTS để tuyển sinh và tốt nghiệp tại trường khoảng 200-300 sinh viên mỗi năm.

Trước đó, vào tối 12-11, trên mạng xã hội Threads có nhiều bài đăng thông tin rằng vừa bị thay đổi điểm bài thi IELTS. Các chủ tài khoản cho biết đều nhận được email từ Hội đồng Anh và IDP thông báo về "sự cố kỹ thuật" khiến nhầm lẫn điểm thi ở phần Reading (đọc) và Listening (nghe).

Email nêu rõ những thí sinh bị ảnh hưởng có thể chọn hoàn lệ phí thi (hơn 4,6 triệu đồng) hoặc thi lại miễn phí. Hạn chót để xác nhận là trước tháng 5-2026.

Nhiều bài đăng trên mạng xã hội Threads cho biết vừa nhận được email thông báo thay đổi điểm

Theo tổ chức thi IELTS, các bài thi bị ảnh hưởng trong khoảng thời gian từ tháng 8-2023 đến tháng 9 năm nay. Theo thống kê, mỗi năm có hơn 4 triệu lượt thi IELTS trên toàn cầu.

Tác giả: Huế Xuân

Nguồn tin: Báo Người Lao Động