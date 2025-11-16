Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giáo viên phải được thụ hưởng mức lương xứng đáng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chiều 15-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp mặt 60 nhà giáo tiêu biểu nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Dịp này, Thủ tướng gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới toàn thể các thế hệ nhà giáo, các thầy, các cô trên khắp mọi miền Tổ quốc, đã luôn tâm huyết, ngày đêm cống hiến cho sự nghiệp "trồng người" vẻ vang và cao quý của dân tộc.

Nhà giáo là lực lượng then chốt của ngành giáo dục

Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Không có thầy giáo thì không có giáo dục. Không có giáo dục, không có cán bộ thì không nói gì đến kinh tế văn hóa", "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu".

Theo Thủ tướng, để đạt được 2 mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước, Bộ Chính trị đã ban hành các Nghị quyết số 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72 về các quyết sách tạo đột phá phát triển trong các lĩnh vực then chốt (bao gồm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; hội nhập quốc tế; xây dựng và thực thi pháp luật; kinh tế tư nhân; bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; chăm sóc sức khỏe nhân dân và giáo dục và đào tạo) và chuẩn bị ban hành các nghị quyết về kinh tế nhà nước, đầu tư trực tiếp nước ngoài và văn hóa.

Thủ tướng nêu rõ hơn lúc nào hết, chúng ta cần tập trung ưu tiên mọi nguồn lực, tạo ra mọi cơ chế, chính sách, để đột phá phát triển giáo dục đào tạo thực sự là nền tảng quan trọng nhất cho phát triển đất nước.

Trên tinh thần đó, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách, giải pháp tạo đột phá phát triển giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tập trung chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện.

Trong đó nổi bật là Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71 ngày 22-8-2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Nghị quyết đã bổ sung chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội cho đội ngũ nhà giáo (nâng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông lên tối thiểu 70% cho giáo viên, tối thiểu 30% cho nhân viên, 100% cho giáo viên ở khu vực đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số).

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 281 ngày 15-9-2025 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị.

Đồng thời đang xây dựng, hoàn thiện để trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển giáo dục và đào tạo, cũng như Chương trình mục tiêu quốc gia nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Chú trọng xây dựng chính sách, chế độ đãi ngộ với nhà giáo

Để tiếp tục quyết liệt đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, Thủ tướng đề nghị các bộ, ban ngành tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo và tập trung chỉ đạo một số nội dung sau:

Thứ nhất, quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về giáo dục và đào tạo.

Thứ hai, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời thể chế, cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.

Kịp thời ban hành ngay các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành (nghị định, thông tư) đối với 3 dự án luật đang được trình Quốc hội thông qua, gồm: Luật sửa đổi một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Tổ chức triển khai hiệu quả Luật Nhà giáo; tổng kết, đánh giá toàn diện và điều chỉnh, hoàn thiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Thứ ba, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở tất cả các cấp học, đặc biệt là đào tạo đại học theo hướng thực chất, đi vào chiều sâu; tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo, bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa khu vực công và tư; thúc đẩy hợp tác công tư.

Thứ tư, tiếp tục rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục khuyết tật, giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm; thực hiện hiệu quả chính sách miễn và hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông.

Xây dựng trường, lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập gắn với xu hướng đô thị hóa, dịch chuyển dân số. Trong đó lưu ý hoàn thành việc xây dựng 100 trường để bàn giao, đưa vào sử dụng trong tháng 8-2026; đồng thời nghiên cứu tiếp tục xây dựng 148 trường để đạt mục tiêu 248 trường theo Kết luận số 81 của Bộ Chính trị.

Thứ năm, đặc biệt, đối với đội ngũ giáo viên, chú trọng xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp theo tinh thần Nghị quyết 71.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng, ban hành chính sách bảo đảm giáo viên được thụ hưởng mức lương tương xứng với công sức của mình, nhất là giáo viên mầm non, những người đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, các nhà giáo giảng dạy những ngành nghề nặng nhọc, độc hại...

Tập trung thực hiện việc tuyển dụng, cơ cấu lại đội ngũ giáo viên theo biên chế được giao, sớm khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ theo tinh thần: "Ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên" một cách hợp lý.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phòng, chống bạo lực học đường, bảo vệ thầy cô giáo và học sinh, tăng cường phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong môi trường giáo dục, nhất là tệ nạn ma túy.

Kiên quyết chấn chỉnh tiêu cực trong giáo dục; duy trì môi trường tôn nghiêm giữa thầy và trò; thực hiện tốt phương châm "thầy ra thầy, trò ra trò" trên các mặt đạo đức, nhân cách, tri thức.

