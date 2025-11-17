Nam sinh Quảng Trị lập kỷ lục điểm số 400 điểm tại trận thi tuần Olympia

Lê Quốc Hưng xuất sắc trong cả 4 phần thi.

Trận thi tuần 3, tháng 1, quý 1 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 chứng kiến 4 thí sinh tranh tài: Lê Quốc Hưng (THPT Quảng Trị, Quảng Trị), Nguyễn Đỗ Tùng Lâm (THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy, Hà Nội), Đặng Gia Huy (THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng), Lê Đăng Danh (THPT Đông Anh, Hà Nội).

Trong lượt thi cá nhân của phần Khởi động, Quốc Hưng và Gia Huy cùng chinh phục 6/6 câu hỏi và giành 60 điểm tối đa. Trong khi đó, Đăng Danh có 40 điểm, Tùng Lâm 10 điểm.

Sang lượt thi chung, Quốc Hưng liên tiếp bấm chuông 8 lần, trả lời đúng 7 câu hỏi để ghi thêm 75 điểm, nâng tổng điểm thành 135, tiếp tục dẫn đầu đoàn leo núi. Xếp sau là Gia Huy 60 điểm, Đăng Danh 50 điểm, Tùng Lâm 5 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật là ẩn số có 13 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên có câu hỏi “Từ nào còn thiếu trong đoạn thơ: Sáng nào em đến lớp/ Cũng thấy ... đến rồi, đáp lời chào ... ạ/ .... mỉm cười thật tươi”. Với đáp án là “Cô”, cả 4 thí sinh cùng có thêm 10 điểm.

Các thí sinh dự trận thi tuần.

Ngay sau khi góc hình ảnh đầu tiên được lật mở, Gia Huy, Quốc Hưng và Tùng Lâm lần lượt bấm chuông giành quyền trả lời câu hỏi. Gia Huy đưa ra đáp án Nhà giáo nhân dân. Đây cũng là đáp án của Tùng Lâm. Trong khi đó, Quốc Hưng nghĩ từ khóa là “Em yêu trường em”. Đáng tiếc, hai câu trả lời đều chưa chính xác.

Phần thi tiếp tục với cơ hội chỉ còn dành cho Đăng Danh. Tuy nhiên, bạn cũng không thể tận dụng được cơ hội và chỉ có thêm 10 điểm sau khi trả lời đúng ô chữ của một hàng ngang. Cuối cùng, khán giả trong trường quay đã giúp đoàn leo núi tìm ra từ khóa là “Tôn sư trọng đạo”.

Khép lại phần thi Vượt chướng ngại vật, Quốc Hưng tiếp tục dẫn đầu với 145 điểm, xếp sau là Gia Huy, Đăng Danh cùng có 70 điểm, Tùng Lâm có 10 điểm.

Đến phần thi Tăng tốc, Quốc Hưng tiếp tục là người xuất sắc nhất khi trả lời đúng cả 4 câu hỏi, có thêm 150 điểm để tiếp tục dẫn đầu đoàn leo núi với 295 điểm, bỏ khá xa các đối thủ còn lại. Xếp sau là Gia Huy 160 điểm. Đăng Danh 120 điểm và Tùng Lâm 55 điểm.

Là người đầu tiên xuất phát trong phần thi Về đích, Quốc Hưng chọn 3 câu hỏi 20 điểm và đặt ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối. Trả lời đúng 2/3 câu hỏi, trong đó có 1 câu chọn ngôi sao hi vọng, Quốc Hưng đã có 355 điểm, sớm giành vòng nguyệt quế trong trận thi tuần.

Gia Huy chọn gói câu hỏi 20-20-30 điểm. Trả lời đúng câu hỏi đầu tiên và câu hỏi thứ hai với ngôi sao hi vọng, Gia Huy có thêm 60 điểm. Ở câu cuối, Huy không có câu trả lời, Quốc Hưng giành quyền trả lời nhưng không thành công. Gia Huy về vị trí với 220 điểm, Quốc Hưng còn 340 điểm.

Lê Quốc Hưng giành vòng nguyệt quế Olympia.

Đăng Danh chọn gói câu hỏi 30-30-30 điểm. Câu đầu không có đáp án, Quốc Hưng giành quyền trả lời nhưng không thành công. Câu 2, Hưng tiếp tục giành quyền trả lời để có thêm 30 điểm. Câu 3, Danh chọn ngôi sao hi vọng nhưng không thành công, Quốc Hưng giành quyền trả lời đúng để có 385 điểm. Đăng Danh về chỗ với 60 điểm.

Tùng Lâm chọn gói câu hỏi 20-30-30 để về đích. Câu đầu không có đáp án, Gia Huy giành quyền trả lời nhưng không thành công. Câu 2 không có đáp án, Quốc Hưng giành quyền trả lời nhưng không thành công. Câu 3 không có đáp án, Quốc Hưng giành quyền trả lời để có thêm 30 điểm.

Chung cuộc, Lê Quốc Hưng, nam sinh đến từ Trường THPT Quảng Trị mang về số điểm 400. Đây cũng là số điểm cao nhất mà thí sinh giành được tại Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 tính đến thời điểm hiện tại. Về nhì là Gia Huy với 210 điểm. Cùng vị trí thứ ba là Đăng Danh 60 điểm, Tùng Lâm 25 điểm.

Sau trận thi tuần, đã xác định 4 đại diện tranh tài tại trận thi tháng 1 quý 1 Đường lên đỉnh Olympia là Nguyễn Anh Tú (Trường THPT chuyên Bắc Ninh); Đoàn Gia Khánh (Trường THPT Hữu Lũng, Lạng Sơn); Lê Quốc Hưng (Trường THPT Quảng Trị, Quảng Trị); Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa).

Tác giả: Vân Anh

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn