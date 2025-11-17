Mua Ferrari F8 Tributo về để đốt, một YouTuber bị bắt vì tội trốn thuế

Sự chú ý mà các YouTuber thường nhận được đôi khi không chỉ mang lại danh tiếng hay tài lộc. YouTuber Cody Detwiler, được biết đến rộng rãi với biệt danh WhistlinDiesel, vừa phải đối mặt với rắc rối pháp lý nghiêm trọng.

Anh đã bị cảnh sát tại Tennessee (Mỹ) bắt giữ, đối diện với cáo buộc trốn thuế liên quan đến chiếc Ferrari F8 Tributo của mình. Điều đáng nói, đây chính là chiếc siêu xe mà anh từng mua với mục đích duy nhất là phá hủy, như anh đã từng chia sẻ.

Cody Detwiler trong video phá hủy chiếc siêu xe Ferrari F8 Tributo của mình. Ảnh chụp màn hình

Câu chuyện bắt đầu trở nên phức tạp hơn khi chiếc siêu xe Ferrari F8 Tributo này trở thành tâm điểm của cuộc điều tra. Detwiler đã tạo ra vô số nội dung về chiếc F8, nhưng một đoạn clip cụ thể đã thay đổi mọi thứ. Đó là video ghi lại cảnh chiếc xe bốc cháy dữ dội. Trong khi chiếc siêu xe bị thiêu rụi, người ta có thể nhìn thấy rõ biển số Montana (Mỹ) gắn trên đó, một chi tiết nhỏ có thể đã châm ngòi cho toàn bộ quá trình pháp lý.

Theo thông tin từ WKRN (Mỹ), YouTuber Detwiler cùng công ty của mình là WhistlinDiesel LLC (Mỹ) đều đang phải đối mặt với một cáo buộc duy nhất về hành vi trốn thuế. Phiên luận tội của anh được ấn định vào ngày 19/11 tới tại Williamson County (Mỹ). Các nhà chức trách Tennessee (Mỹ) dường như đang tìm cách buộc Detwiler chịu trách nhiệm về thuế bán hàng đối với chiếc xe.

Vụ việc được xử lý dựa trên Bộ luật Tennessee (Mỹ) § 67-1-1440(g). Luật pháp tiểu bang này quy định hành vi cố ý tìm mọi cách để trốn tránh hoặc đánh bại bất kỳ khoản thuế nào đến tiểu bang là tội hình sự loại E. Điều này áp dụng khi số tiền liên quan đạt từ 500 USD trở lên. Bản cáo trạng cũng lặp lại ngưỡng này, cáo buộc Detwiler đã cố gắng trốn thuế bán hàng khi mua chiếc Ferrari F8 Tributo với số tiền từ 500 USD trở lên.

Vấn đề mấu chốt có thể nằm ở việc đăng ký xe. Hiện tại, chưa rõ liệu tiểu bang có tin rằng anh chưa bao giờ đăng ký chiếc xe hay anh đã trốn thuế bằng cách đăng ký xe tại Montana (Mỹ). Nếu là trường hợp sau, thì đây không phải là điều bất ngờ. Nhiều tiểu bang đã bắt đầu tăng cường trấn áp hành vi này. Do các luật thuế hấp dẫn dành cho những người giàu có, nhiều người đã chọn đăng ký những chiếc xe cao cấp của họ ở Montana (Mỹ) dưới dạng công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC). Đáng chú ý, WhistlinDiesel, LLC cũng được đăng ký tại Montana (Mỹ).

Tác giả: Thùy Trag

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn