Nghệ An: Nhận đỡ đầu 02 học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với xã Vân Du và mạnh thường quân nhận đỡ đầu 02 em học sinh

Tại gia đình 02 em, Hội Phụ nữ Công an tỉnh cùng nhà hảo tâm là anh Phạm Thành Luân, trú tại phường Trường Vinh trao số tiền nhận đỡ đầu em Thái Thu Hiền với mức hỗ trợ 12 triệu đồng/năm đến khi em đủ 18 tuổi. Đồng thời, Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp với chị Đào Thị Hoàng Vân, trú tại phường Trường Vinh trao số tiền nhận đỡ đầu em Thái Hải Yến với mức hỗ trợ 9,6 triệu đồng/năm đến khi em tròn 18 tuổi.

Được biết, em Thái Hải Yến hiện là học sinh lớp 10A6, Trường THPT Yên Thành 3. Còn em Thái Thu Hiền, học lớp 6A, Trường THCS Tây Thành. Đây là 02 chị em ruột trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ông nội của các em là ông Thái Văn Thiêng, từng tham gia quân ngũ, bị nhiễm chất độc da cam và đã qua đời. Bố của 02 em là anh Thái Huy Thông (SN 1982), mắc bệnh tâm thần, hiện đang hưởng chế độ trợ cấp chất độc da cam, mẹ là chị Nguyễn Thị Quý (SN 1974) bị bệnh tim và viêm đa khớp, sức khỏe yếu, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn.

Hoạt động nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên, khích lệ các em có thêm động lực tiếp tục nỗ lực học tập, vươn lên trong cuộc sống. Đây là việc làm ý nghĩa, giàu tính nhân văn của Hội Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An, thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng và sự quan tâm đối với thế hệ tương lai của đất nước.

Tác giả: PV

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn