Nữ NSƯT lên tiếng vì bị nói cực khổ cho con đi nước ngoài, giờ về Việt Nam ăn bám mẹ

Mới đây, NSƯT Cát Tường đã đưa bố mẹ sang Úc chơi. Nữ nghệ sĩ ngồi tại Úc tâm sự cùng khán giả.

Cô nói: "Hôm nay tôi muốn ngồi trải lòng với mọi người một chút. Đây là kênh Youtube của con gái tôi, nhưng sau khi đi du học Úc về, nó phải đi làm thuê cho người ta nên bận, không còn thời gian quay Youtube như hồi đi Úc.

Cát Tường và bố

Tôi thấy nó bỏ kênh phí quá nên tiếp quản. Tôi thấy nhiều người vào hỏi han quá, nào là tình hình Nauy (con gái Cát Tường) dạo này thế nào, làm việc ở đâu, làm cho công ty nào, làm công việc gì.

Một số người không thích con gái tôi cũng vào bình luận nọ kia thì tôi cũng nghe góp ý. Tôi là người rất hay đọc bình luận và chỉ ai bình luận tục tĩu quá tôi mới chặn thôi.

Còn những ai vào trao đổi, đóng góp ý kiến thì tôi nghe. Cũng có một số ý kiến tôi đọc xong và muốn trao đổi lại để mọi người hiểu, thông cảm.

Con gái tôi từ nhỏ đã sống với ông bà ngoại. Tôi thì không chiều con, chỉ làm bạn với con thôi, nhưng ông bà ngoại thì rất cưng chiều cháu.

Mới đây, tôi có chia sẻ clip mua nhà mới cho Nauy thì có ý kiến bình luận rằng Nauy đã lớn rồi, được mẹ cực khổ nuôi ăn học nước ngoài bao năm rồi lại về Việt Nam ăn bám mẹ, rồi bảo con tôi lớn rồi mắc gì phải cho tiền nữa.

Cát Tường và con gái

Có người khuyên tôi lớn tuổi rồi thì đi chơi đi, tại sao mỗi tháng lại phải cho con gái 10 triệu tiêu xài, phải để cho nó tự lập. Đó là luồng ý kiến thứ nhất, xoay quanh chuyện tiền bạc, rằng tại sao tôi lại phải cho Nauy tiền.

Luồng ý kiến thứ hai góp ý về cách nói chuyện của Nauy với mẹ nghe hơi chói tai, nói hẳn ra là "mất dạy", tôi nói thẳng như vậy, không dùng từ hoa mỹ. Có một cô cũng nói rằng cô đó cũng sống ở Mỹ nhưng nếu con cô đó mà nói chuyện như Nauy là ăn bạt tai rồi.

Vì thế, tôi muốn chia sẻ về những vấn đề này. Về chuyện xưng hô, cách nói chuyện của Nauy, tôi không bào chữa vì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Khi nghe mọi người nói vậy, tôi giật mình ngồi coi lại xem hai mẹ con tôi trò chuyện như thế nào.

Thật lòng, tôi coi lại thì thấy bình thường vì đó là phong cách của hai mẹ con tôi từ trước tới giờ. Từ lúc Nauy nhỏ tôi đã ngưỡng mộ nhiều người như chị Hồng Vân, Hạnh Thúy vì họ nói chuyện với con rất ngọt, thương con, chăm sóc con.

Còn tôi thì từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ ngọt ngào với Nauy như vậy, không hiểu sao tôi bị nổi da gà khi làm thế. Vì thế nên tôi muốn làm bạn với con".

Tác giả: Tùng Ninh

Nguồn tin: Thanh niên Việt